Tigers Terror: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పులుల అలజడి.. జనారణ్యంలో రేగుతున్న భయం భయం..

Tigers Terror: దట్టమైన అడవుల్లో అడుగుజాడలు కన్పించకుండా... గోప్యంగా ఉండే పులులు... జనారణ్యంలో అలజడి రేపుతున్నాయి. పులుల సంతతి పెంచుకునే క్రమంలో తోడు వెతుక్కుంటూ కొన్ని పులులు దారితప్పి గ్రామాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. మరికొన్ని పులులకు అడవుల్లో మేత దొరకకపోగా... ఆకలితో అలమటిస్తూ గ్రామాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. మొత్తంగా అరణ్యం నుంచి జనారణ్యంలోకి పులులు రావడంతో గ్రామాల్లో అలజడి రేగుతుంది. ఇంతకీ వన్యమృగాలు జనారణ్యంలోకి ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఎక్కడెక్కడ అలజడి సృష్టిస్తున్నాయి? అధికార యంత్రాంగం ఏంచేస్తోంది? 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:22 PM IST

Tigers Terror in Two Telugu States: అభయారణ్యంల్లోంచి వన్యమృగాలు జనారణ్యంలోకి వచ్చేస్తున్నాయి. ఇపుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతిరోజూ ఎక్కడో ఓచోట పులులు సందడిచేస్తున్నాయి.... అడవుల్లోకి మేతకు వెళ్లిన పశువులపైనా... గ్రామాల్లో లేగ దూడపైన పులులు పంజా విసురుతున్నాయి. అటవీప్రాంతానికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న గ్రామాల్లో పాదాచారులకు, వాహనచోదకులకు పులులు కన్పించి కంగారు పెట్టిస్తున్నాయి. మహారాష్ట్ర నుంచి తెలంగాణలోని కాగజ్‌నగర్‌ ప్రాంతంలోకి కొత్తగా ప్రవేశించిన పులి పశువులపై  దాడులు చేసినట్లు భావిస్తున్నారు. కొద్ది కాలంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో సంచరిస్తున్న ఈ పులి వల్ల మహారాష్ట్రలో మనుషులపై ఎలాంటి దాడి ఘటనలు నమోదు కాలేదు. ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాను ఆనుకొని మహారాష్ట్రలో ఉన్న తాడోబా టైగర్‌ రిజర్వ్‌ ప్రాంతంలోనే వందకు పైగా పులులున్నాయని అంచనా. మహారాష్ట్రలో 2022 నుంచి ఇప్పటిదాకా పులుల దాడుల్లో పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2022 గణాంకాల ప్రకారం భారత్ లో 3,682 పెద్దపులులు ఉన్నాయి. అత్యధికంగా మధ్యప్రదేశ్‌లో 785, మహారాష్ట్రలో 444 వ్యాఘ్రాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. తెలంగాణలో 23, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 63 పులులున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు.

తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మెదక్, రంగా రెడ్డి జిల్లా పరిసరాల్లో చిరుత పులులు, పెద్దపులులు తరచూ వాహనచోదకులకు, పశువుల కాపరులకు కన్పించి దడపుట్టించాయి. అడవికి మేతకు వెళ్లిన ఆవులు, లేగదూడలపై పంజావిసిరి పొట్టన బెట్టుకుంటున్నాయి. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తిరుపతి, శ్రీశైలం పరిసరాల్లో చిరుత పులులు, రాజమండ్రి పరిసర గ్రామాల్లో పెద్ద పులి హడలెత్తిస్తున్నాయి. రోజుకో ప్రాంతం తిరుగుతూ అక్కడి ప్రజలకు వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి. నిన్న మొన్నటిదాకా తిరుపతి అభయారణ్యంలోంచి కాలినడక దారిలో తరచూ కనిపించిన చిరుత పులులను పట్టుకోడానికి అటవీశాఖ అధికారులు విశ్వప్రయత్నాలు చేశారు. తాజాగా.. రాజానగరం మండలం పుణ్యక్షేత్రం గ్రామంలో తెల్లవారుజామున పెద్ద పులి ఆవుపై దాడిచేసి చంపేసింది. దీంతో గ్రామస్థుల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.

దాదాపు పదేళ్లుగా కాగజ్‌నగర్‌ ప్రాంతం పెద్దపులులకు నెలవుగా మారింది. మహారాష్ట్ర, ముఖ్యంగా తాడోబా టైగర్‌ రిజర్వు నుంచి పులులు ఆహారం, ఆవాసం, జత కోసం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌తో పాటు ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతానికి వస్తున్నాయి. పులులు చలికాలంలో ఎక్కువగా జతకడతాయి. అందుకే, ఈ సమయంలో మనిషి-పులి సంఘర్షణ ఉదంతాలు అధికంగా నమోదవుతాయి. మహారాష్ట్రలోని తాడోబా, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని కవాల్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ఇంద్రావతి టైగర్‌ రిజర్వుల మధ్య ఆసిఫాబాద్, కాగజ్‌నగర్‌ అటవీ ప్రాంతం ఉంది. పెద్దపులుల రాకపోకలకు కీలకంగా ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాంతాన్ని టైగర్‌ కారిడార్‌గా పరిగణిస్తున్నారు. ఎన్నో జాతుల మొక్కలు, ప్రాణులు సైతం ఈ నడవా ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. అందుకే దీన్ని వన్యప్రాణి రక్షిత ప్రాంతంగా ప్రకటించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న అత్యధిక జనాభాకు పోడు వ్యవసాయం జీవనాధారం. 

చీపురు గడ్డి, తునికాకు సేకరణ, పశువులను మేపడానికీ అడవిపై ఆధారపడతారు. ఈ ప్రాంతంలోని వనాలు భారీగా పంట భూములయ్యాయి. అటవీ ప్రాంతాల్లో ఊళ్లూ పుట్టుకొచ్చాయి. దాంతో మానవ-వన్యప్రాణులు, పులుల సంఘర్షణ తలెత్తుతోంది. దీన్ని నివారించి, పులుల ఆవాసాలను పునరుద్ధరించడానికి కవాల్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌ ప్రధాన ప్రాంతంలోని కొన్ని గ్రామాలను అడవి నుంచి బయటకు తరలించారు. ప్రజలకు పునరావాసం కల్పించారు. మిగిలిన గ్రామాలను తరలించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నల్లమల అడవులు పెద్ద పులులకు ఆవాసంగా ఉన్నాయి. నల్లమలకు శేషాచలం వనాలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, కడప, ప్రకాశం జిల్లాల్లోని కొంత ప్రాంతాన్ని కలిపి పులుల ప్రత్యేక కారిడార్‌గా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దాంతో పులులు శేషాచలం అడవుల్లోకి ఎక్కువగా రావడానికి వీలవుతుంది.

పులులు జనారణ్యంలోకి ఎందుకు వస్తున్నాయనే ప్రశ్నకు అటవీ అధికారులు రకరకాల కారణాలు చెప్పారు. జీవ వైవిధ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతింటోంది. వన్యప్రాణులు అడవుల్లో విలవిల్లాడు అడవుల విస్తీర్ణం తగ్గడం, సహజ ఆహారం మరియు నీటి లభ్యత లేకపోవడం,  మానవ ఆక్రమణల వల్ల పులులు ఆహారం, ఆశ్రయం కోసం తరచుగా జనారణ్యంలోకి వస్తున్నాయన్నారు. వేరే మార్గం లేక పెంపుడు జంతువులను వేటాడేందుకు, అలాగే తమ ఆవాసాల కోసం ఇవి జనావాసాల్లోకి సంచరిస్తున్నాయి. నివాస అవసరాలు పెరిగాయి. దీంతో వ్యవసాయ భూములు, అటవీ భూములను నివాస స్థావరాలుగా మార్చేస్తున్నారు. దీంతో అడవుల విస్తీర్ణం కుచించుకు పోయింది. మానవ అవసరాలకు అడవులను నరికి వేయడంతో అక్కడ వన్యప్రాణుల మనుగడకు ఇబ్బందికరంగా మారింది. దీంతో జనారణ్యంలోకి మేతకోసం పులులు ఇతర జంతువులు వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాయి. 

కొమురంభీం జిల్లాలో పులి అలజడి ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేసింది.  కాగజ్‌నగర్‌ డివిజన్‌లో నిత్యం ఏదో ఒక చోట పులి కనిపిస్తూనే ఉంది. ఇటీవల ఇద్దరిపై పులిదాడి చేసిన నేపథ్యంలో అటవీ అధికారులు దాని జాడను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. ఇటిక్యాల్‌పాడ్‌ అటవీ ప్రాంతంలో 20 సీసీ కెమెరాలు, కాగజ్‌నగర్‌ డివిజన్‌లోని అటవీ ప్రాంతంలో 80 సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. వాంకిడి మండల కేంద్రానికి సమీపంలో చేనులో పని చేస్తున్న శంకర్‌కు పులి గాండ్రింపులు వినపడగా, స్పృహ కోల్పోయాడని సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో అటవీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. రైతు శంకర్‌కు చెందిన పత్తి చేనులో పరిశీలించారు. పులి సంచరించిన ఆనవాళ్లు కనిపించకపోవడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

సిర్పూర్‌-టీ మండలంలోని పెద్దబండ గ్రామంలోని రైస్‌మిల్లు సమీపంలో ఉన్న పత్తి చేనులో పులి సంచరించడాన్ని వాహనదారులు చూసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటిక్యాలపాడ్‌, పెద్ద బండ గ్రామాల మధ్యలో పులిసంచారం ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా అధికారులు భావిస్తున్నారు. దహెగాం మండలం రాళ్లవాగు సమీపంలో జంటపులులు సంచరించినట్లు, వాగులో నీళ్లు తాగుతున్నట్లు సోషల్‌ మీడియాలో వదంతులు వ్యాపించాయి. జిల్లాలో పులులు సంచారాన్ని ఆసరగా చేసుకుంటున్న కొంత మంది సోషల్‌ మీడియాలో ఫేక్‌ వార్తలను వ్యాప్తి చేస్తూ ప్రజలను మరింత భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు.

కాగజ్‌నగర్‌ అటవీ డివిజన్‌లో మనుషులపై, పశువులపై పులి దాడులు జరిగిన నేపథ్యంలో 100 సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. 140 మందితో 35 యానిమల్‌ ట్రాకర్స్‌ బృందాలచే గాలింపులు చేపట్టారు. ఓ వైపు డ్రోన్‌ కెమెరాలు, మరోవైపు ట్రాకర్స్‌, సీసీ కెమెరాలతో వెతుకుతున్నా పులి జాడను మాత్రం అధికారులు గుర్తించలేక పోతున్నారు. గతంలో పులిని పట్టుకునేందుకు బోన్‌లు ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు ఈసారి మాత్రం ఆ ప్రయత్నం చేయడం లేదు. అటవీ సమీప ప్రాంతాల్లోని వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో పులి సంచరిస్తుండడంతో రైతులు, రైతు కూలీలు గజగజ వణికిపోతున్నారు.

బెల్లంపల్లి, చర్లపల్లి గ్రామ శివారు అటవీ ప్రాంతంలో చిరుతపులి సంచారం కలకలం రేపింది. పులి అడుగులను చూసిన స్థానికుడు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఎఫ్‌ఆర్వో పూర్ణచందర్‌ ఆధ్వర్యంలో అటవీ అధికారులు అక్కడికి వెళ్లి అడుగులను పరిశీలించి అది చిరుతపులి అడుగులే అని నిర్ధారించారు. చిరుత పులి ఎల్లారం, చర్లపల్లి గ్రామం మీదుగా కన్నెపల్లి, భీమిని మండలాలకు వెళ్లినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చారు. ప్రజలు అప్రమత్తం ఉండాలని హెచ్చరించారు.

రాజమండ్రి సమీప గ్రామాల్లో పెద్ద పులి హడలెత్తిస్తోంది. రోజుకో ప్రాంతం తిరుగుతూ స్థానికులను వణికిస్తోంది.  రాజనగరం మండలం పుణ్యక్షేత్రం గ్రామంలో తెల్లవారుజామున పెద్ద పులి ఆవుపై దాడి చేసి చంపేసింది. ఈ ఘటనతో గ్రామస్థుల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. పంతం సత్యనారాయణ అనే రైతుకు చెందిన ఆవుపై గురువారం తెల్లవారుజామున పెద్దపులి దాడి చేసింది. ఈ పులి.. నామవరం అక్కమ్మతల్లి కొండప్రాంతం నుంచి దిశ మార్చుకుని పుణ్యక్షేత్రం వైపు వచ్చింది. బుధవారం రాత్రి నామవరం వద్ద బైక్‌పై వెళ్తున్న వారికి కనిపించి, ఆ తర్వాత ఆయిల్ పామ్ తోటల్లోకి వెళ్లినట్లు అధికారులు తెలిపారు.తాజాగా ఈ పులిని పట్టుకొని జూ కు తరలించడంతో స్థానిక  ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 

జీ.ఎర్రంపాలెంలో ఆవు దూడలపై పెద్దపులి దాడి చేసి చంపేసింది. ఈ ఘటనలో ఒక ఆవుతో పాటు మూడు ఆవు దూడలూ మృతిచెందాయి. జీ.ఎర్రంపాలెంలో ఆవు దూడలు మృతిచెందిన ప్రాంతం వద్ద పులి ఆచూకీ కోసం అటవీ శాఖ అధికారులు గాలిస్తున్నారు. పులిని సురక్షితంగా పట్టుకునేందుకు అటవీ సిబ్బంది సహా మత్తు వైద్యులు, పోలీసులు చేరుకున్నారు. ప్రత్యేక బృందం పులికి మత్తుమందు ఇచ్చేందుకు గన్‌లు సిద్ధం చేసుకున్నారు.
 
తాజాగా జనగాం జిల్లాలో పెద్ద పులి జాడ దడ పుట్టిస్తోంది. రెండు ఆవు దూడలపై దాడి చేసింది. అటవీ అధికారులు పులిని పట్టుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మనిషి-పులి సంఘర్షణను నివారించాలంటే ప్రజలు, ప్రభుత్వం పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పులులు సంచరించే ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఉదయం పది నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల మధ్యలో పొలం పనులు చూసుకోవాలి. తల వెనక భాగంలో ముఖం గుర్తు ఉండే మాస్కులు ధరిస్తే దాడి చేయడానికి పులులు జంకుతాయి. వన్యప్రాణుల కదలికలు ఉన్న చోట్ల ప్రజలు గుంపులుగా సంచరించాలి. అటవీ సిబ్బంది పులుల జాడను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకొని ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలి. 

వన్యప్రాణులు, పులుల ప్రవర్తన పట్ల ప్రజల్లో పెద్దయెత్తున అవగాహన కల్పించడం కీలకం. వన్యప్రాణుల ఆవాస ప్రాంతాలు, అడవులు నాశనమవకుండా కాపాడటంతో పాటు, పులుల సంచార మార్గంలో అడ్డంకుల తొలగింపుపైనా అధికారులు దృష్టిసారించాలి. జనావాసాలను అడవుల నుంచి తరలించి ఇతర ప్రాంతాల్లో పునరావాసం కల్పించాలి. అడవులపై ఆధారపడే వారికి ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి చూపించాలి. మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ్‌ బెంగాల్‌ వంటి రాష్ట్రాల్లో మానవ-వన్యప్రాణి సంఘర్షణ ఎక్కువగా ఉంది. ఆ సమస్య పరిష్కారానికి ఆ రాష్ట్రాల్లో పలు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వాటిని అధ్యయనం చేసి మన దగ్గరా అమలు చేయవచ్చు.

(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

