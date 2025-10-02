English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Srivari Chakrasnanam: తిరుమలలో కన్నుల పండుగగా శ్రీవారి చక్రస్నానం.. పుష్కరిణిలో భక్తుల పుణ్యస్నానాలు..

Srivari Chakrasnanam in Tirumala: తిరుమలలో శ్రీవారి చక్రస్నానంక్రతువు కన్నుల పండగగా జరిగింది.ఈ క్రమంలో పండితులు, టీటీడీ అధికారులు చక్రస్నానం క్రతువులో పాల్గొన్నారు. పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 2, 2025, 02:49 PM IST
  • ఘనంగా శ్రీవారి చక్రస్నానం..
  • భారీగా పాల్గొన్న భక్తులు..

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Tirumala Srivari Chakrasnanam: తిరుమలలో కన్నుల పండుగగా శ్రీవారి చక్రస్నానం.. పుష్కరిణిలో భక్తుల పుణ్యస్నానాలు..

Tirumala brahmotsavam 2025 srivari chakrasnanam divine rituals: కలియుగ దైవం శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు నేటితో ముగియనున్నాయి.ఈ క్రమంలో స్వామి వారి దర్శనం కోసం భారీగా భక్తులు తరలి వచ్చారు. సామాన్యులే ప్రయారిటీగా టీటీడీ.. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో వీఐపీ దర్శనాల్ని పూర్తిగా రద్దు చేసింది. ఈ క్రమంలో దసరా పండగ నేపథ్యంలో, బ్రహ్మోత్సవాల చివరి రోజున శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిఏటా చక్రస్నానంను నిర్వహిస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు స్వామివారి పల్లకీ ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది. అంతే కాకుండా ఈ ఉత్సవంలో టీటీడీ సిబ్బంది, భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజైన గురువారం భక్తులు భారీగా విచ్చేసి శ్రీవారి పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు.

ఆ తర్వాత.. శ్రీ భూవరాహస్వామి ఆలయం ముఖ మండపంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామికి, శ్రీ సుదర్శన చక్రత్తాళ్వార్లకు స్నపన తిరుమాంజనం క్రతువును నిర్వహించారు. నవరాత్రుల్లో నిర్వహించిన బ్రహ్మోత్సవాల్లో అన్ని సేవలూ సఫలమై లోకం క్షేమంగా ఉండటానికి, భక్తులు సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లడానికిగాను స్వామివారికి చక్రస్నానం నిర్వహించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్‌కుమార్ సింఘాల్‌, బోర్డు స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు.  అదే విధంగా 
బ్రహ్మోత్సవాల్లో రూ.25.12 కోట్ల హుండీ ఆదాయం వచ్చిందని టీటీడీ వెల్లడించింది. 

తొమ్మిది రోజులపాటు 5.08 లక్షలమంది దర్శనం చేసుకున్నారని, 26 లక్షల మందికిపైగా అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించారని టీటీడీ పేర్కొంది. మొత్తంగా.. 2.24 లక్షల మంది తలనీలాలు సమర్పించగా, 28 లక్షల లడ్డూ విక్రయాలు జరిగాయని టీటీడీ చైర్మన్ బి.ఆర్‌.నాయుడు వెల్లడించారు.
 

ఒక్క గరుడోత్సవం రోజున సుమారు 3 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారని అధికారులు అంచనా వేశారు.  సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సాక్షాత్తు ఆ బ్రహ్మదేవుడు స్వామివారికి నిర్వహిస్తారని ప్రతీతి.

Read more: Vijayawada Indrakeeladri: దసర పండగ ఎఫెక్ట్.. ఇంద్రకీలాద్రిపై పొటెత్తిన భక్తులు.. దేవస్థానం సంచలన నిర్ణయం..

తమ దోషాలను పోగొట్టుకునేందుకు బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచే కాకుండా మాత్రమే కాకుండా..  విదేశాల నుంచీ భక్తులు తరలివచ్చారు. చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవ ఘట్టం పూర్తయిందని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTirumala DarshanTTD NewsTirumala templeTirumala Brahmotsavam 2025

Trending News