Tirumala Srivari Chakrasnanam: తిరుమలలో కన్నుల పండుగగా శ్రీవారి చక్రస్నానం.. పుష్కరిణిలో భక్తుల పుణ్యస్నానాలు..

Tirumala brahmotsavam 2025 srivari chakrasnanam divine rituals: కలియుగ దైవం శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు నేటితో ముగియనున్నాయి.ఈ క్రమంలో స్వామి వారి దర్శనం కోసం భారీగా భక్తులు తరలి వచ్చారు. సామాన్యులే ప్రయారిటీగా టీటీడీ.. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో వీఐపీ దర్శనాల్ని పూర్తిగా రద్దు చేసింది. ఈ క్రమంలో దసరా పండగ నేపథ్యంలో, బ్రహ్మోత్సవాల చివరి రోజున శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిఏటా చక్రస్నానంను నిర్వహిస్తారు.
తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు స్వామివారి పల్లకీ ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది. అంతే కాకుండా ఈ ఉత్సవంలో టీటీడీ సిబ్బంది, భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజైన గురువారం భక్తులు భారీగా విచ్చేసి శ్రీవారి పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు.
ఆ తర్వాత.. శ్రీ భూవరాహస్వామి ఆలయం ముఖ మండపంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామికి, శ్రీ సుదర్శన చక్రత్తాళ్వార్లకు స్నపన తిరుమాంజనం క్రతువును నిర్వహించారు. నవరాత్రుల్లో నిర్వహించిన బ్రహ్మోత్సవాల్లో అన్ని సేవలూ సఫలమై లోకం క్షేమంగా ఉండటానికి, భక్తులు సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లడానికిగాను స్వామివారికి చక్రస్నానం నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు. అదే విధంగా
బ్రహ్మోత్సవాల్లో రూ.25.12 కోట్ల హుండీ ఆదాయం వచ్చిందని టీటీడీ వెల్లడించింది.
తొమ్మిది రోజులపాటు 5.08 లక్షలమంది దర్శనం చేసుకున్నారని, 26 లక్షల మందికిపైగా అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించారని టీటీడీ పేర్కొంది. మొత్తంగా.. 2.24 లక్షల మంది తలనీలాలు సమర్పించగా, 28 లక్షల లడ్డూ విక్రయాలు జరిగాయని టీటీడీ చైర్మన్ బి.ఆర్.నాయుడు వెల్లడించారు.
ఒక్క గరుడోత్సవం రోజున సుమారు 3 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారని అధికారులు అంచనా వేశారు. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సాక్షాత్తు ఆ బ్రహ్మదేవుడు స్వామివారికి నిర్వహిస్తారని ప్రతీతి.
తమ దోషాలను పోగొట్టుకునేందుకు బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచే కాకుండా మాత్రమే కాకుండా.. విదేశాల నుంచీ భక్తులు తరలివచ్చారు. చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవ ఘట్టం పూర్తయిందని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
