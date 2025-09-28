Bhuta Kola In Tirumala Video: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో కాంతారా భూత కోల.. భగ్గుమంటున్న శ్రీవారి భక్తులు.. వీడియో వైరల్..

kantara bhoota kola tradition dance in Tirumala: తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగా వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. భక్తులు భారీగా కొండపైకి తరలి వస్తున్నారు. శ్రీవారు ఈ రోజు గరుడ వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తు భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. నిన్నటి నుంచి శ్రీవారి గరుగ వాహన సేవ దర్శన భాగ్యం కోసం భక్తులు గంటల కొద్ది క్యూలైన్ లలో వేచిఉన్నారు.
అయితే.. తిరుమలలో ప్రస్తుతం బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో టీటీడీ ఏర్పాట్లను బానే చేసినప్పటికి ప్రస్తుతం ఒక పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకుంది. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన ‘భూత కోల’ అనే నృత్య ప్రదర్శన పెనుదుమారంగా మారింది. హిందు సంప్రదాయంలో ఇది విరుద్దమని కొంత మంది ఫైర్ అవుతున్నారు. అది కూడా తిరుమల కొండపై ఎలా అనుమతిస్తారని భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు.
శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు-2025 || తిరుమల || సాంస్కృతిక వైభవం...
#brahmotsavam2025 #venkateswaraswamy #temple #tirumala #madastreet #tirumalahills #ttdtemple #srivaritemple #Brahmotsavam #Culturalprogramme #dance pic.twitter.com/tpXRRiPGUV
— SVBCTTD (@svbcttd) September 25, 2025
‘భూత కోల’ అనేది ఆత్మలకు శాంతి చేకూర్చేందుకు చేసే ఒక ఆచారమని, దీనిని ఆలయాలలో, ముఖ్యంగా తిరుమల వంటి పుణ్యక్షేత్రంలో ప్రదర్శించడం ఎంత వరకు సమంజసం అంటూ భక్తులు టీటీడీని ఏకీపారేస్తున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో దీనిపై నెటిజన్లు కూడా సీరియస్ అవుతున్నారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, వారిని తక్షణం బహిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తిరుమలలో ఆగమశాస్త్ర పండితులు ఏంచేస్తున్నారని కూడా భక్తులు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు.
