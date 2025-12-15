English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tirumala Darshan Quota: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. మార్చి నెల శ్రీవారి దర్శనం, వసతి కోటా విడుదల ఎప్పుడో తెలుసా..?

Tirumala Darshan Quota: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. మార్చి నెల శ్రీవారి దర్శనం, వసతి కోటా విడుదల ఎప్పుడో తెలుసా..?

ttd key alerts on devotees on march darshan quota: న్యూ ఇయర్ తర్వాత మార్చి నెలకు సంబంధించిన  వివిధ దర్శనాలు, గదుల కోటా వివరాలపై టీటీడీ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ క్రమంలో భక్తులు వివిధ సేవల కోసం ఈ నెల 18న ఆన్ లైన్ లలో బుక్ చేసుకొవాలని టీటీడీ తెలిపింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 15, 2025, 09:49 PM IST
  • తిరుమల మార్చి కొటా వివరాలు..
  • భక్తులకు కీలక సూచనలు..

Tirumala Darshan Quota: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. మార్చి నెల శ్రీవారి దర్శనం, వసతి కోటా విడుదల ఎప్పుడో తెలుసా..?

Tirumala Darshan quota and accommodation for march month 2026: కలియుగ దైవం, భక్తులు కొంగు బంగారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ క్రమంగాపెరుగుతుంది. ఒకవైపు చలి చంపేస్తున్న కూడా భక్తులు స్వామి వారి దర్శనం కోసం పరితపిస్తున్నారు. వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం సమీపిస్తున్న కొలది తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా పెరుగుతుంది. మరోవైపు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కల్గకుండా టీటీడీ చర్యలు కూడా తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో న్యూఇయర్ లో మార్చి నెల దర్శనం, గదుల కేటాయింపును ఈ నెల 18న   ఆన్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉంటాయని టీటీడీ వెల్లడించింది.

తిరుమ‌ల శ్రీ‌వారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు సేవలకు సంబంధించిన మార్చి నెల కోటాను డిసెంబ‌ర్ 18న ఉదయం 10 గంట‌ల‌కు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. అదే విధంగా.. ఈ సేవా టికెట్లు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ కోసం డిసెంబ‌ర్ 20న ఉదయం 10 గంటలకు జారీచేస్తారు. ఈ టికెట్లను పొందిన వారు..  డిసెంబ‌ర్ 20 నుంచి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు డబ్బులు  చెల్లించాలని టీటీడీ తెలిపింది.

22న ఆర్జిత సేవా టికెట్ల విడుదల

ఊంజల్ సేవ, సహస్రదీపాలంకార సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, కల్యాణోత్సవం,  శ్రీ‌వారి సాల‌క‌ట్ల తెప్పోత్సవాలు, శ్రీ‌వారి సాల‌క‌ట్ల వ‌సంతోత్సవాల‌ టికెట్లకు సంబంధించిన టికెట్లను ఈ నెల 22న ఉదయం 10 గంటలకు, వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను అదేరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. ఆ తర్వాత ఈనెల  23న అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్లు విడుదల చేస్తారు. 

 ఉదయం 10 గంటలకు , శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్ల కోటాను 23న ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. దీనితో పాటు..  వ‌యోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, ఇతర వ్యాధులతో బాధలు పడుతున్నవారు తిరుమల శ్రీ‌వారిని ద‌ర్శించుకునేందుకు వీలుగా ఉచిత‌ ప్రత్యేక ద‌ర్శనం టోకెన్ల కోటాను 23న మధ్యాహ్నం 3 గంట‌ల‌కు ఆన్‌లైన్‌లో విడుద‌ల చేస్తామని టీటీడీ వెల్లడించింది. 

Read more: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. డిసెంబర్ 17 నుంచి సుప్రభాత సేవలు రద్దు.. ఎందుకో తెలుసా..?

ఆతర్వాత.. ఈ నెల 24న ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటా ఉదయం పది గంటలకు విడుదల చేస్తారు. పూర్తి సమాచారంను అధికారిక టీటీడీ అధికారిక వెబ్ సైట్ లో చూడాలని అధికారులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Tirumala DarshanTTD NewsTirupatitirumala vaikunta darshanamTirumala quota darshan

