  • Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఇక ఆ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం, క్యూఆర్‌ ఆధారిత వ్యవస్థ..!

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఇక ఆ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం, క్యూఆర్‌ ఆధారిత వ్యవస్థ..!

QR Code System In Footwear Management: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా సులభతర సేవలను అందించేందుకు టీటీడీ సరికొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రధానంగా తిరుమల లో లగేజీ కౌంటర్ తరహాలో పాదరక్షల కౌంటర్ల నిర్వహణకు ఆధునిక వ్యవస్థ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. టీటీడీ అదనపు ఇవో శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి ఈ మేరకు ప్రకటించారు. క్యూఆర్ కోడ్ తో సరికొత్త ఈ పాదరక్షలు నిర్వహణ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 14, 2026, 08:32 AM IST

QR Code System In Footwear Management: తిరుమలలో పెరుగుతున్న భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా సులభతర సేవలు అందించేందుకు టీటీడీ యంత్రంగం కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఇదివరకు పాదరక్షల నిర్వహణలో భక్తులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవి. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ యంత్రాంగం ఎన్నో రోజులుగా ఉన్న ఈసమస్యకు సరికొత్త నిర్ణయంతో వారికి ఇబ్బందులు శాశ్వతంగా తొలగిపోయేలా చేసింది. పాదరక్షలు నిర్వహణకు సరికొత్త క్యూ ఆర్ కోడ్ ఆధారిత ఆధునిక వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం.

ఇక లగేజీ కౌంటర్ల తరహాలోనే క్యూఆర్ ఆధారిత పాదరక్షలు నిర్వహణ కౌంటర్లు కూడా ఏర్పాటు చేసినట్టు టీటీడీ అదనపు ఈవో శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి పేర్కొన్నారు. తిరుమలలో తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రం వద్ద మంగళవారం ఉదయం నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత పాదరక్షల కౌంటర్ ను ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తిరుమల కొండపై భక్తుల ఎదుర్కొంటున్న పాదరక్షలు నిర్వహణ సమస్యకు పరిష్కారంగా టీటీడీ దేవస్థానం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.

ఇది వరకు భక్తులు పాదరక్షలు వదిలేందుకు సరైన పాదరక్ష కేంద్రాలు లేకపోయేవి. దీంతో చాలామంది తమ పాదరక్షలు కోల్పోయిన పరిస్థితులు సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యేవారు. తిరుమల కొండపై భక్తులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ సమస్యకు క్యూఆర్ కోడ్ టీటీడీ ఆధారిత ఆధునిక పాదరక్షలు నిర్వహణ వ్యవస్థను విజయవంతంగా అమలు చేస్తుందని ప్రకటించారు. ఇక మొదటగా దీన్ని పైలట్‌ ప్రాతిపాదికన వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ 2 వద్ద ప్రారంభించింది. ఇది సక్సెస్ అవ్వటంతో తిరుమలలో పలు ప్రాంతాల్లో దాదాపు 8 కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

 ఈ కొత్త పాదరక్షల కౌంటర్ వద్ద క్యూఆర్ కోడ్ తో కూడిన స్లిప్పులు భక్తులు అందిస్తారు. ఆ స్లిప్‌లో పాదరక్షల సంఖ్య, సైజు, బ్లాక్ నెంబర్, బాక్స్ నెంబర్ నిలువ చేసిన స్థానం వంటి వివరాలు ఉంటాయి అని తెలియజేశారు. దీంతో స్కాన్ చేయగానే పాదరక్షలు ఉన్న కచ్చితమైన స్థానం కూడా తెలుస్తోంది. దీంతో భక్తులకు తక్కువ సమయంలోనే పాదరక్షలు తిరిగి కూడా అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సరికొత్త సేవతో భక్తులు 99 శాతం పాదరక్షలు తిరిగి పొందుతున్నారని.. అంతే కాదు గుట్టలు గుట్టలుగా పాదరక్షలు ఉండటం వల్ల సుమారు 80 శాతం మంది తమ పాదరక్షలు వదిలేసి వెళ్లే పరిస్థితి ఉండేదని ఆయన తెలిపారు.

 ఈ సరికొత్త సేవల ద్వారా ఆ భక్తులకు సులభతర సేవలు కల్పించనున్నారు. తిరుమల స్వచ్ఛత దృష్ట్యా దేశంలోని అత్యుత్తమ వ్యవస్థగా ఈ విధానం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. భక్తులు పాదరక్షలను ఎక్కడపడితే అక్కడ వదలకుండా నిర్దేశిత కౌంటర్ లో మాత్రమే డిపాజిట్ చేయాలని ఆయన సూచించారు. ఇదిలా ఉండగా సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్‌యంలో టీటీడీ ధర్మకర్త మండలి బీఆర్‌ నాయుడు శ్రీవారి భక్తులకు మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. దేశానికి పట్టుగొమ్మలైన గ్రామాల్లో రైతన్నలు కనుమ పండుగనాడు గో సంరక్షణకు పాటుపడతారని ఆయన అన్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కటాక్షాలతో ఈ పర్వదినాన్ని భక్తులందరూ ఆనందోత్సవాల మధ్య జరుపుకోవాలని కోరారు.

