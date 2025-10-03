English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. ఏపీ, తెలంగాణ వీఐపీ లెట‌ర్స్ బ్రేక్ ద‌ర్శ‌నంపై కీల‌క అప్‌డేట్.. !

TTD: శ్రీవారి దర్శనానికి వస్తున్న తెలుగు రాష్ట్రాల భక్తుల కోసం టీటీడీ కీలక షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. భక్తుల రద్దీని నియంత్రిస్తూ.. నిబంధనల ప్రకారం బ్రేక్ దర్శనం VIP లెటర్ ద్వారా మరియు రూ.300 స్పెషల్ దర్శనానికి ప్రత్యేక తేదీలను నిర్ణయించింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 3, 2025, 03:49 PM IST

Trending Photos

Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Vijayadashami
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
Old 1 Rupee Coin Value: పాత రూ.1 నాణేలతో.. ఇలా రూ.25 లక్షలు పొందొచ్చు!
6
1 Rs Coin Value
Old 1 Rupee Coin Value: పాత రూ.1 నాణేలతో.. ఇలా రూ.25 లక్షలు పొందొచ్చు!
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
5
Airtel cheapest plans
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. ఏపీ, తెలంగాణ వీఐపీ లెట‌ర్స్ బ్రేక్ ద‌ర్శ‌నంపై కీల‌క అప్‌డేట్.. !

Tirumala Tirupati Devasthanam: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల భక్తుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కీలక షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. భక్తుల రద్దీని నియంత్రిస్తూ, నిబంధనల ప్రకారం బ్రేక్ దర్శనం VIP లెటర్ ద్వారా మరియు రూ.300 స్పెషల్ దర్శనానికి ప్రత్యేక తేదీలను నిర్ణయించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన భక్తులకు బ్రేక్ దర్శనం పొందేందుకు వీలైన తేదీలు ఆదివారం, మంగళవారం, బుధవారం, గురువారం కాగా..  VIP లెటర్‌ను ముందుగానే జీఈఓ కార్యాలయంలో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. భక్తులు రూ.300 దర్శనాన్ని సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం, గురువారం రోజుల్లో పొందవచ్చు. కాగా ఆ రోజే లెటర్‌ను సమర్పించడం మాత్రం తప్పనిసరి. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్ర భక్తులకు సోమవారం మరియు మంగళవారం రోజుల్లో.. VIP లెటర్ సమర్పించి బ్రేక్ దర్శనం పొందేందుకు అవకాశం ఉంది. రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం కోసం బుధవారం మరియు గురువారం రోజుల్లో లెటర్ సమర్పించి దర్శనం పొందవచ్చు. ఈ మేరకు భక్తులు తమ లెటర్‌ను తిరుమలలోని జీఈఓ కార్యాలయంలో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. 

Also Read: Samantha: న్యూ బిగినింగ్స్ అంటూ సమంత పోస్ట్.. విడాకుల తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్ ఇలా.. రెండో పెళ్లి గురించేనా..!

టీటీడీ ప్రకారం బ్రేక్ దర్శనం కోసం లెటర్ ముందుగానే సమర్పించాలి. రూ.300 దర్శనం కోసం కూడా అదే రోజున లెటర్ సమర్పించాలి. కాగా ఈ లెటర్‌ని తిరుమలలోని జీఈఓ కార్యాలయంలో ఇవ్వాలి. ముఖ్యంగా భక్తులు గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, తిరుమల దర్శనం కోసం ముందుగానే తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకొని ఈ నిబంధనలను పాటించడం వల్ల మంచి దర్శన అనుభూతి పొందవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. 

స్వామివారి దర్శనార్థం వచ్చే ప్రతి భక్తుడు ఈ సమాచారం ప్రకారం తన షెడ్యూల్‌ను ప్లాన్ చేసుకోవాలి. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ  కొన‌సాగుతుంది. ఉచిత దర్శనం కోసం అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండి , బాట గంగమ్మ గుడి దగ్గర వ‌ర‌కు క్యూ ఉంది. సర్వదర్శనం భక్తులకు 20 గంటల సమయం పడుతుంది . 300 రూ..శీఘ్రదర్శనంకు 4 గంటల సమయం పడుతుంది. సర్వ దర్శనం టోకెన్ పొందిన భక్తులకు 6 గంటల సమయం పడుతుంది.  

Also Read: Credit Card: మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్.. ఉద్యోగం లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డు పొందొచ్చు.. ఇలా చేసేస్తే చాలు..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vip Letters Break DarshantirumalaTTDTirumala Tirupati DevasthanamTirumala latest news

Trending News