Tirumala: తిరుమల కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారం.. అనిల్‌ కుమార్‌ సింఘాల్‌పై వేటు..?

Tirumala Laddu Adulteration Case: తిరుమల కల్తీ లడ్డు వ్యవహారంలో సీబీఐ సిట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కీలక నివేదిక సమర్పించింది. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి హయంలో నెయ్యి సేకరణకు సంబంధించి నిబంధనలో వచ్చిన మార్పులే కల్తీ కారణమని తేల్చి చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో అప్పటి, ప్రస్తుత ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్‌ నేరుగా అవినీతికి పాల్పడినట్లు చెప్పలేదు కానీ.. వ్యవహారాన్ని గుర్తించడంలో విఫలమయ్యారన్నారు. దీంతో వారిపై వేటు పడే అవకాశం ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 31, 2026, 08:14 AM IST

Tirumala: తిరుమల కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారం.. అనిల్‌ కుమార్‌ సింఘాల్‌పై వేటు..?

Tirumala Laddu Adulteration Case: తిరుమల లడ్డు కల్తీ వ్యవహారంలో మరో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌ చోటు చేసుకుంది. టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి హయంలో కల్తీ నెయ్యి సేకరణ జరిగిందానే నిబంధనలో వచ్చిన మార్పులే కారణమని తేల్చి నట్లు పేర్కొంది. లడ్డు వ్యవహారంలో సిట్‌ ప్రభుత్వానికి ఈ కీలక నివేదిక సమర్పించింది. ప్రస్తుత ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్‌ నేరుగా అవినీతికి పాల్పడినట్లు చెప్పలేదు. కానీ వ్యవహారాన్ని గుర్తించడం ఆయన విఫలమయ్యారని పేర్కొంది. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని తేల్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి.. అప్పటి ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్‌, ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండ్ చీఫ్ అకౌంట్ ఆఫీసర్ బాలాజీ, అప్పటి అదనపు ఈఓ ధర్మారెడ్డి పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సిట్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. దీనిపై ఈరోజు లేదా రేపు ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. సిట్ మొత్తంగా 14 పేజీలకు సంబంధించిన లేఖ రాసింది 

 2019 ముందున్న కఠిన నిబంధనలను వైసీపీ అధికారంలోకి రాగానే మార్చేసింది. తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు తయారీలో ఉపయోగించే నెయ్యి సరఫరా  టర్నోవర్ మొత్తాన్ని రూ.250 కోట్ల నుంచి రూ.150 కోట్లకు తగ్గించింది. ఈ సడలింపుల వల్లే కల్తీ సరఫరా అయ్యిందని తెలిపింది. 

 జంతువు కొవ్వు కలిసిందని కేంద్రమే కేంద్ర సంస్థ చెప్పింది.. లోకేష్‌
 ఇక దేవుడు లడ్డు పై వైసీపీ డ్రామా మొదలుపెట్టిందని మంత్రి లోకేష్ అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని టీటీడీ శ్రేణులకు సూచించారు. 2024 చంద్రబాబు సీఎం కాగానే నెయ్యి శాంపిల్స్ తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కేంద్ర ఆధ్వర్యంలో సంస్థ ద్వారా టెస్ట్ చేయగా జంతువు కొవ్వు కలిసిందని వెజిటేబుల్ ఆయిల్ ఉందని తేలింది. ఛార్జిషీట్ 35వ పేజీలో కూడా సీబీఐ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది అని ఒక సమావేశంలో తెలిపారు. 

 లడ్డు వివాదం దుష్ప్రచారం: వైసీపీ ఫిర్యాదు..
 తిరుమల లడ్డు వివాద అంతా దుష్ప్రచారం అని వైసీపీ అంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో తమ పార్టీ నాయకుల పై దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని డీజీపీకు వైసీపీ ఫిర్యాదు చేసింది. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. సీబీఐ సిట్‌లో అంశాలు తప్పుదోవ పట్టించి తమ పార్టీ నిందిస్తున్నారని పేర్కొంది.

 లడ్డు తయారీలో కల్తి నెయ్యి ఉన్నట్లు సిట్ స్పష్టం : బీఆర్‌ నాయుడు
 ఇక తిరుమల లడ్డు తయారీలో సిట్ కల్తీ అయినట్లు తెలిపింది. భక్తులను మోసం చేస్తున్నారని టీటీడీ పవిత్రని భ్రష్టు పట్టించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్‌ నాయుడు చెప్పారు. శుక్రవారం శ్రీ పద్మావతి విశ్రాంత భవనంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ సిట్ లో కల్తీ స్పష్టంగా నమోదయిందని తెలిపింది అన్నారు. . టెండర్ల ప్రక్రియలో నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగింది. కొందరికి లాభం చేకూర్చే విధంగా మార్చారు అన్నారు. దాదాపు 20 కోట్ల లడ్డులు తయారు చేసి ఈ కల్తీ నెయ్యితో తిరుమల క్షేత్ర పవిత్రతకు తీవ్రమైన భంగం కలిగించారన్నారు. ఐదేళ్లలో హిందూ సమాజాన్ని, హిందూ దేవుళ్లను హేళన చేశారు. వారంతా క్షమాపణ కూడా చెప్పాలని అన్నారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala Laddu adulterationtirupati laddu controversyTTD Laddu ScamCBI SIT Report TirumalaTirumala Laddu Latest News

