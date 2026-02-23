English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tirumala Laddu: తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టులో వైసీపీకి ఎదురు దెబ్బ..

Tirumala Laddu: తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టులో వైసీపీకి ఎదురు దెబ్బ..

TTD Laddu: తిరుమల లడ్డూ కేసులో ఏపీ ప్రభుత్వం వేసిన ఏకసభ్య కమిటీ దర్యాప్తు కొనసాగించవచ్చని ధర్మాసనం తేల్చి చెప్పింది. అదే విధంగా ఆ ప్రత్యేక కమిటీ ఓవర్‌ లాపింగ్‌ కిందికి రాదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ సందర్భంగా వైసీపీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామితో వేయించిన పిటిషన్ ను కొట్టివేసింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 23, 2026, 02:12 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ఇవాళ గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే.. అసలు ఊహించి ఉండరు..!
5
Gold rates today
Gold Rate Today: ఇవాళ గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే.. అసలు ఊహించి ఉండరు..!
Today Horoscope: ఫిబ్రవరి 23 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఓ రాశి వారికి మహా రాజయోగం పట్టబోతుంది..!
12
Today Rasi Phalalu
Today Horoscope: ఫిబ్రవరి 23 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఓ రాశి వారికి మహా రాజయోగం పట్టబోతుంది..!
Gold Rate Today: తులం పసిడి పై రూ. 25వేలు తక్కువ.. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ సోమవారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
5
Gold prices today
Gold Rate Today: తులం పసిడి పై రూ. 25వేలు తక్కువ.. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ సోమవారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Weight Loss: 5 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన సీరియల్ నటి.. ఉదయం లేవగానే తాగేది ఇదే!
5
Myna Nandhini weight loss
Weight Loss: 5 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన సీరియల్ నటి.. ఉదయం లేవగానే తాగేది ఇదే!
Tirumala Laddu: తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టులో వైసీపీకి ఎదురు దెబ్బ..

TTD Laddu Issue: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా శ్రీవారి భక్తులను కలవరపాటుకు గురిచేసింది. ఇప్పటికే ఈ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు నియమించిన సిట్.. లడ్డూలో కూటమి ప్రభుత్వం ఆరోపించినట్టుగా జంతువుల కొవ్వు ఏది కలవలేదని చెప్పింది. అంతేకాదు నెయ్యిలో డాల్డా లాంటి పదార్ధాలను మిక్స్ చేసినట్టు చెప్పారు. తాజాగా ఈ కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంలో చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఏకసభ్య కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఏకసభ్య కమిటీని నియమించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ బీజేపీ సీనియర్ నేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ మేరకు ఇవాళ సుప్రీం ధర్మాసనం ఆ పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టి సంచలన తీర్పేను వెలువరించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో సిట్ దర్యాప్తు పూర్తి చేసి ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన తరుణంలో, మళ్లీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కమిటీని నియమించడంపై సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ  పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్‌లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, సిట్, సీబీఐ, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతివాదులుగా చేర్చారు. 

సీబీఐ నేతృత్వంలోని సిట్ సమర్పించిన ఛార్జ్‌షీట్‌లో తిరుమల లడ్డూ తయారీలో వాడిన నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు లేదని పేర్కొన్నారు. సింథటిక్ నెయ్యి, పామాయిల్ వంటి పదార్థాలతో భారీ ఎత్తున కల్తీ జరిగిందని వెల్లడించారు. ఈ నివేదికపై తదుపరి చర్యల కోసం ప్రభుత్వం ఏకసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేయగా.. అది సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలకు విరుద్ధమని సుబ్రమణ్య స్వామి పిటిషన్ దాఖలు చేయడం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

TTD LadduSupreme Court Case DismissedTirumala Laddu IssuedTTD Laddu Ghee Adulteration IssueED Investigation

Trending News