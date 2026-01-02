English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Srivari Hundi Income: 2025లో రికార్డు స్థాయిలో శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం..

Srivari Hundi Income: 2025లో రికార్డు స్థాయిలో శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం..

Srivari Hundi Income 2025: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం .. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండే శ్రీవారి భక్తులకు కొంగు బంగారం.అంతేకాదు ఏడు కొండలపై కొలువైన వడ్డీకాసుల వాడికి భక్తులు తమకు తోచినంత సమర్పించుకుంటూ స్వామి వారిపై తమ భక్తిని చాటుకుంటూ ఉంటారు. ఇక గతేడాది 2025లో శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం గతంలో కంటే పెరిగింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 04:31 PM IST

Srivari Hundi Income: 2025లో రికార్డు స్థాయిలో శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం..

తిరుమల వెంకన్న స్వామి ఆదాయం పెరగడమే కానీ.. తగ్గుదల అనేదే లేదు. కేవలం కోవిడ్ సమయంలోనే 2020లో మాత్రమే స్వామి వారికి ఆదాయంలో కాస్త తగ్గుదల ఉంది. కానీ ఎపుడు శ్రీవారిని దర్శించుకునే వారి సంఖ్య ఎక్కడా తగ్గలేదు. రాను రాను పెరగడమే కానీ.. తరడమే లేదు. తాజాగా 2025లో శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం గతంలో కంటే పెరిగింది. మొత్తంగా గతేడాదిలో స్వామి వారి ఆదాయం రూ. 1383 కోట్లు అని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారికంగా ప్రకటించింది. 

అవును కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వర స్వామివారికి 2025 సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయి ఆదాయం సమకూరింది. భక్తులు హుండీ ద్వారా సమర్పించిన కానుకలు రూ.1,383.90 కోట్లకు చేరినట్టు అధికారులు తెలిపారు. 2024 ఇయర్ తో  పోలిస్తే ఇది రూ.18 కోట్లు అధికం కావడం చెప్పుకోదగ్గ విశేషం.

లాస్ట్ ఇయర్ తిరుమల శ్రీవారిని దాదాపు  2కోట్ల 61 లక్షల మంచి మాత్రమే దర్శించుకున్నట్టు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. అటు ​లడ్డూ విక్రయాల్లో శ్రీవారి ప్రసాదం సరికొత్త రికార్డు నమోదైంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 1.37 కోట్లు అధికంగా.. మొత్తం 13.52 కోట్ల లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. డిసెంబరు 27న గత పదేళ్లలోనే అత్యధికంగా ఒకే రోజు 5.13 లక్షల లడ్డూలు విక్రయించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం  రికార్డు సృష్టించింది. అయితే 2025లో తిరుమలలో వైకంఠ ఏకాదశి పర్వదినం రెండు సార్లు రావడం విశేషం. గతేడాది జనవరి 9తో పాటు డిసెంబర్ 30న రెండు సార్లు వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం వచ్చింది. దీంతో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు దర్శించుకున్నారు. ఈ రకంగా 2025లో రికార్డు స్థాయిలో ఆదాయం సమకూరింది. 

