English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్... గ్రహణం తర్వాత ఈ సమయం నుంచి మళ్లీ క్యూలైన్ లలో భక్తులకు అనుమతి.. టీటీడీ ఏంచెప్పిందంటే..?

Lunar Eclipse Effect on Tirumala: తిరుమల ఆలయంను  గ్రహణం ప్రభావం నేపథ్యంలో టీటీడీ అధికారులు మూసి వేశారు. మరోవైపు ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం రేపు తెల్లవారు జామున ఆలయంలో శుధ్ది కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి మరల తెరుస్తారని టీటీడీ వెల్లడించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 7, 2025, 05:54 PM IST
  • గ్రహణంతర్వాత దర్శనాలపై టీటీడీ కీలక అలర్ట్..
  • పలు సూచనలు చేసిన అధికారులు..

Trending Photos

Naga Chaitanya: &#039;ఆమె&#039;తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
5
Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya: 'ఆమె'తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
6
0
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
Realme 15T 5G ప్రీ-ఆర్డర్స్‌ ప్రారంభం.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో చీప్‌ ధరకే బెస్ట్ మొబైల్‌..
6
Realme 15T 5G
Realme 15T 5G ప్రీ-ఆర్డర్స్‌ ప్రారంభం.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో చీప్‌ ధరకే బెస్ట్ మొబైల్‌..
Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్... గ్రహణం తర్వాత ఈ సమయం నుంచి మళ్లీ క్యూలైన్ లలో భక్తులకు అనుమతి.. టీటీడీ ఏంచెప్పిందంటే..?

Ttd key update on Tirumala darshan after lunar eclipse effect: దేశమంతట కూడా రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో ఆలయాలు అన్ని కూడా క్లోజ్ చేశారు. అంతే కాకుండా.. రేపు తెల్లవారు జామున ఆలయంలో శుద్ది పూజల అనంతరం మరల ఆలయాల్ని తెరవనున్నారు. మరోవైపు కలియుగ దైవం, తిరుమలలో కూడా ఇప్పటికే ఆలయాన్ని పండితులు మూసివేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

సన్నిధి  బంగారు వాకిలికి తాళం వేయడంతో ఆలయ మూసివేత ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఈ ప్రభావంతో సుమారు 12 గంటలకు పైగా శ్రీవారి దర్శనాలు పూర్తిగా నిలిచిపోనున్నాయి. మరల సోమవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు ఆలయాన్ని తిరిగి తెరుస్తారని అధికారులు వెల్లడించారు.. అనంతరం ఆలయంలో శుద్ధి, పుణ్యాహవచనం వంటి సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.

ఆ తర్వాత మరల..సర్వదర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులను సోమవారం వేకువజామున 2 గంటల నుంచి క్యూలైన్లలోకి అనుమతించనున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో శ్రీవారి ఆలయంలో శుద్ది కార్యక్రమాలు అయిన తర్వాత మరల అందరికి యథాతథంగా స్వామి వారి దర్శనాలకు అనుమతిస్తామని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

Read more: Tirumala Chandra Grahan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. పౌర్ణమి గరుడ సేవలపై టీటీడీ సంచలన నిర్ణయం.. డిటెయిల్స్..

గ్రహణం కారణంగా భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా టీటీడీ ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. సుమారు 50 వేల పులిహోర ప్యాకెట్లు, బిస్కెట్ ప్యాకెట్లను సిద్ధంగా ఉంచింది.  గ్రహణం నేపథ్యంలో వీఐపీతో పాటు, ఇతర కైంకర్యాల్ని టీటీడీ ఇప్పటికే రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTTD NewsTirupatiTirumala DarshanTirumala temple

Trending News