English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tirumala: వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ టీటీడీ మరో సంచలనం.. తిరుమల ఉద్యోగులపై వరాల జల్లు.. డిటెయిల్స్..

Tirumala: వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ టీటీడీ మరో సంచలనం.. తిరుమల ఉద్యోగులపై వరాల జల్లు.. డిటెయిల్స్..

ttd board meeting on vaikunta darshan: వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డ్ సమావేశం అయ్యింది. ఈ క్రమంలో  పాలక మండలి ముఖ్యంగా భక్తులకోసం అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుంది. అదే విధంగా తిరుమల ఉద్యోగులకు కూడా భారీగా జీతాలు పెంచుతూ టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 16, 2025, 04:08 PM IST
  • తిరుమల పాలక మండలి సమావేశం..
  • ఉద్యోగులపై వరాల జల్లు..

Trending Photos

Washington Sundar Girlfriend: క్రికెటర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ కాబోయే భార్యని చూశారా? అదిరిపోయే అందంతో పిటపిటలాడిపోతుంది!
6
Washington Sundar
Washington Sundar Girlfriend: క్రికెటర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ కాబోయే భార్యని చూశారా? అదిరిపోయే అందంతో పిటపిటలాడిపోతుంది!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్‌న్యూస్..డీఏ పెంపుపై ముహూర్తం ఫిక్స్..ఎప్పుడు ఇస్తారంటే?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్‌న్యూస్..డీఏ పెంపుపై ముహూర్తం ఫిక్స్..ఎప్పుడు ఇస్తారంటే?
IPL 2026: మరికొన్ని గంటల్లో ఐపీఎల్ 2026 వేలం.. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఫ్రీగా చూడాలో తెలుసా..?
5
IPL 2026 Auction
IPL 2026: మరికొన్ని గంటల్లో ఐపీఎల్ 2026 వేలం.. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఫ్రీగా చూడాలో తెలుసా..?
Preity Zinta: ప్రీతి జింటా వల్లే తన భర్త దూరమయ్యారు అని బహిరంగంగా చెప్పేసిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!
5
Preity Zinta controversy
Preity Zinta: ప్రీతి జింటా వల్లే తన భర్త దూరమయ్యారు అని బహిరంగంగా చెప్పేసిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!
Tirumala: వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ టీటీడీ మరో సంచలనం.. తిరుమల ఉద్యోగులపై వరాల జల్లు.. డిటెయిల్స్..

Ttd board meeting on vaikunta dwara darshan arrangements: తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి సమీపిస్తున్న కొలది భక్తులురద్దీ క్రమంగా పెరుగుతుంది. మొత్తంగా శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు భారీగా క్యూలైన్ లలో వేచిఉంటున్నారు.  అయితే.. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు తిరుమలలో వైకుంఠ దర్శనం కల్పించనున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుమల పాలక మండలి ఈరోజు సమావేశం అయ్యింది. దీనిలో ముఖ్యంగా 
 60 అంశాలతో కూడిన అజెండా లను సమావేశంలో చర్చించి ఆమోదం తెలిపినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు తెలిపారు.  ముఖ్యంగా.. భ‌క్తుల సౌక‌ర్యార్థం తిరుప‌తిలో  ఇంటిగ్రేటెడ్‌ టౌన్‌షిప్ నిర్మించేందుకు ఆమోదం చేసినట్టు తెలిపారు.  ముంబైలో రూ. 14.40 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయం నిర్మాణం,  తిరుమ‌ల‌లోని ర‌హ‌దారుల‌కు శ్రీ‌వారి నామాలతో పేర్లు పెట్టాలని నిర్ణయించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

టీటీడీ క‌ళాశాల‌లో మ‌ధ్యాహ్న భోజ‌న ప‌థ‌కం ను ప్రారంభించేందుకుందుకు ఆమోదంతెలిపినట్లు చెప్పారు. దీనితో పాటు టీటీడీ ఆలయాలకు ధ్వజస్తంభం, రథాలు తయారు చేసేందుకు ప‌ల‌మ‌నేరులో 100 ఎకరాలలో దివ్య వృక్షాలు పెంచేందుకు నిర్ణయించినట్లుచెప్పారు.  తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి చిన్నపిల్లల హృదయాలయంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు అదనంగా రూ.48 కోట్లు మంజూరుకు ఆమోదం తెలిపారు.  టీటీడీ బోర్డు విద్యాశాఖ స‌బ్ క‌మిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా టీటీడీలోని 31 విద్యా సంస్థల్లో డిజిటల్‌ క్లాస్‌ రూమ్‌లు, సీసీ కెమెరాలు, కంప్యూటర్లు, అందుకు అవసరమైన సాఫ్ట్‌వేర్‌లు,  అవసరమైన సిబ్బంది, తదితర సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు ఆమోదం తెలిపారు.

ముంబైలోని బాంద్రా ప్రాంతంలో రూ. 14.40 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయం నిర్మాణానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. దీనితో పాటు భ‌క్తుల సౌక‌ర్యార్థం తిరుప‌తిలోని 20 ఎక‌రాల‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ టౌన్‌షిప్ నిర్మాణానికి ప్లానింగ్ కొర‌కు, ఆర్కిటిక్ నియామ‌కానికి ఆమోదం తెలిపారు.  అదే విధంగా  దాత‌ల కాటేజీల నిర్వ‌హ‌ణ‌, నిర్మాణాల‌పై నూత‌న స‌మ‌గ్ర విధానం తీసుకురావాల‌ని నిర్ణ‌యించారు. తిరుపతి జిల్లా తలకోనలోని శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామివారి ఆలయ పునః నిర్మాణ ప‌నుల‌లో భాగంగా రెండ‌వ ద‌శ‌లో రూ.14.10 కోట్లు మంజూరు. (మొద‌టి ద‌శ‌లో రూ.4 కోట్లు మంజూరు),తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ప్రస్తుతం ఉన్న 2100 హాస్టల్‌ సీట్లకు అదనంగా మరో 270 హాస్టల్‌ సీట్లు పెంచాలని నిర్ణయించారు. 

టీటీడీ ఇంజనీరింగ్‌ విభాగంలో నాలుగు కేటగిరిలలో ఖాళీగా ఉన్న 60 పోస్టులకు ఇప్పటికే ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌ ఆధారంగా త్వరలో భర్తీ చేసేందుకు నిర్ణయించారు.  తిరుపతిలో టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న రోడ్ల నిర్వహణ, మరమ్మతులు, వీధి దీపాల నిర్వహణ కొనసాగించాలని నిర్ణయం.శ్రీవారి పోటులో నిబంధనల మేరకు నూతనంగా 18 పోటు సూపర్‌వైజర్‌ (పాచక) పోస్టులు ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వానికి నివేదించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 

తిరుమలలోని రహదారులు, ప్రధాన కూడళ్ళ పేర్లను వైష్ణవ పురాణాలు, ఆళ్వార్లు, అన్నమాచార్య సంకీర్తనలలోని శ్రీవారి నామాలు, తదితర పేర్లతో మార్చేందుకు కమిటీ ఏర్పాటు చేశాం. ఈ కమిటీలో జాతీయ సంస్తృత విశ్వవిద్యాలయం దూర విద్యా కేంద్రం డైరెక్టర్‌ డా. చక్రవర్తి రంగనాథన్‌, అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి డా.మేడసాని మోహన్‌, పురాణ ఇతిహాస ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి డా.డి. ప్రభాకర్‌ కృషమూర్తిలతో కమిటీ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. అదే విధంగా శ్రీ‌వారి ఆల‌యంలో ఒక ప్ర‌ధాన స‌న్నిధి యాద‌వ‌తో పాటు అద‌నంగా మ‌రో స‌న్నిధి యాద‌వ పోస్టుల ఏర్పాటు, నిబంధ‌న‌ల ప్ర‌కారం భ‌ర్తీకి ఆమోదించారు. తిరుమ‌ల‌లోను, కాలిబాట‌లో ఉన్న పురాత‌న ప్రాశ‌స్త్యం గ‌ల నిర్మాణాల ప‌రిర‌క్ష‌ణ కొర‌కు ప్ర‌త్యేకంగా ఒక విభాగం ఏర్పాటు చేసి, అనుభ‌వం గ‌ల‌ అధికారుల‌ నియ‌మ‌కానికి ఆమోదం తెలిపారు. 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాలలో అమలులో ఉన్న మధ్యాహ్న భోజన పథకం తరహాలో టీటీడీ ఎస్వీ జూనియర్‌ కళాశాల, ఎస్పీడబ్ల్యూ జూనియర్‌ కళాశాలలో డేస్కాలర్‌లకు మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని నిర్ణయించారు. టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలలో ప‌ని చేస్తున్న‌ 62 మంది అర్చక, పరిచారక, పోటు వర్కర్లు, ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూట‌ర్లకు వేతనాలు పెంచాలని నిర్ణయించారు.

Read more: Tirumala Darshan Quota: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. మార్చి నెల శ్రీవారి దర్శనం, వసతి కోటా విడుదల ఎప్పుడో తెలుసా..?

ఇందులో అర్చకులకు రూ.25,000 నుండి 45,000,  పరిచారకులకు రూ.23,140 నుండి 30,000,  పోటువర్కర్లకు రూ.24,279 నుండి 30,000, ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూట‌ర్లకు రూ.23,640 నుండి 30,000కు పెంచడానికి ఆమోదం తెలిపినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTTD NewsTirupatiBR NaiduVaikunta dwara darshan

Trending News