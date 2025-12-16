Tirumala: వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ టీటీడీ మరో సంచలనం.. తిరుమల ఉద్యోగులపై వరాల జల్లు.. డిటెయిల్స్..

Ttd board meeting on vaikunta dwara darshan arrangements: తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి సమీపిస్తున్న కొలది భక్తులురద్దీ క్రమంగా పెరుగుతుంది. మొత్తంగా శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు భారీగా క్యూలైన్ లలో వేచిఉంటున్నారు. అయితే.. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు తిరుమలలో వైకుంఠ దర్శనం కల్పించనున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుమల పాలక మండలి ఈరోజు సమావేశం అయ్యింది. దీనిలో ముఖ్యంగా
60 అంశాలతో కూడిన అజెండా లను సమావేశంలో చర్చించి ఆమోదం తెలిపినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు తెలిపారు. ముఖ్యంగా.. భక్తుల సౌకర్యార్థం తిరుపతిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ నిర్మించేందుకు ఆమోదం చేసినట్టు తెలిపారు. ముంబైలో రూ. 14.40 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయం నిర్మాణం, తిరుమలలోని రహదారులకు శ్రీవారి నామాలతో పేర్లు పెట్టాలని నిర్ణయించారు.
టీటీడీ కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం ను ప్రారంభించేందుకుందుకు ఆమోదంతెలిపినట్లు చెప్పారు. దీనితో పాటు టీటీడీ ఆలయాలకు ధ్వజస్తంభం, రథాలు తయారు చేసేందుకు పలమనేరులో 100 ఎకరాలలో దివ్య వృక్షాలు పెంచేందుకు నిర్ణయించినట్లుచెప్పారు. తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి చిన్నపిల్లల హృదయాలయంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు అదనంగా రూ.48 కోట్లు మంజూరుకు ఆమోదం తెలిపారు. టీటీడీ బోర్డు విద్యాశాఖ సబ్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా టీటీడీలోని 31 విద్యా సంస్థల్లో డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్లు, సీసీ కెమెరాలు, కంప్యూటర్లు, అందుకు అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్లు, అవసరమైన సిబ్బంది, తదితర సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు ఆమోదం తెలిపారు.
ముంబైలోని బాంద్రా ప్రాంతంలో రూ. 14.40 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయం నిర్మాణానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. దీనితో పాటు భక్తుల సౌకర్యార్థం తిరుపతిలోని 20 ఎకరాలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ నిర్మాణానికి ప్లానింగ్ కొరకు, ఆర్కిటిక్ నియామకానికి ఆమోదం తెలిపారు. అదే విధంగా దాతల కాటేజీల నిర్వహణ, నిర్మాణాలపై నూతన సమగ్ర విధానం తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. తిరుపతి జిల్లా తలకోనలోని శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామివారి ఆలయ పునః నిర్మాణ పనులలో భాగంగా రెండవ దశలో రూ.14.10 కోట్లు మంజూరు. (మొదటి దశలో రూ.4 కోట్లు మంజూరు),తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ప్రస్తుతం ఉన్న 2100 హాస్టల్ సీట్లకు అదనంగా మరో 270 హాస్టల్ సీట్లు పెంచాలని నిర్ణయించారు.
టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో నాలుగు కేటగిరిలలో ఖాళీగా ఉన్న 60 పోస్టులకు ఇప్పటికే ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఆధారంగా త్వరలో భర్తీ చేసేందుకు నిర్ణయించారు. తిరుపతిలో టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న రోడ్ల నిర్వహణ, మరమ్మతులు, వీధి దీపాల నిర్వహణ కొనసాగించాలని నిర్ణయం.శ్రీవారి పోటులో నిబంధనల మేరకు నూతనంగా 18 పోటు సూపర్వైజర్ (పాచక) పోస్టులు ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వానికి నివేదించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
తిరుమలలోని రహదారులు, ప్రధాన కూడళ్ళ పేర్లను వైష్ణవ పురాణాలు, ఆళ్వార్లు, అన్నమాచార్య సంకీర్తనలలోని శ్రీవారి నామాలు, తదితర పేర్లతో మార్చేందుకు కమిటీ ఏర్పాటు చేశాం. ఈ కమిటీలో జాతీయ సంస్తృత విశ్వవిద్యాలయం దూర విద్యా కేంద్రం డైరెక్టర్ డా. చక్రవర్తి రంగనాథన్, అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి డా.మేడసాని మోహన్, పురాణ ఇతిహాస ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి డా.డి. ప్రభాకర్ కృషమూర్తిలతో కమిటీ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. అదే విధంగా శ్రీవారి ఆలయంలో ఒక ప్రధాన సన్నిధి యాదవతో పాటు అదనంగా మరో సన్నిధి యాదవ పోస్టుల ఏర్పాటు, నిబంధనల ప్రకారం భర్తీకి ఆమోదించారు. తిరుమలలోను, కాలిబాటలో ఉన్న పురాతన ప్రాశస్త్యం గల నిర్మాణాల పరిరక్షణ కొరకు ప్రత్యేకంగా ఒక విభాగం ఏర్పాటు చేసి, అనుభవం గల అధికారుల నియమకానికి ఆమోదం తెలిపారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో అమలులో ఉన్న మధ్యాహ్న భోజన పథకం తరహాలో టీటీడీ ఎస్వీ జూనియర్ కళాశాల, ఎస్పీడబ్ల్యూ జూనియర్ కళాశాలలో డేస్కాలర్లకు మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని నిర్ణయించారు. టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలలో పని చేస్తున్న 62 మంది అర్చక, పరిచారక, పోటు వర్కర్లు, ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు వేతనాలు పెంచాలని నిర్ణయించారు.
ఇందులో అర్చకులకు రూ.25,000 నుండి 45,000, పరిచారకులకు రూ.23,140 నుండి 30,000, పోటువర్కర్లకు రూ.24,279 నుండి 30,000, ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు రూ.23,640 నుండి 30,000కు పెంచడానికి ఆమోదం తెలిపినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
