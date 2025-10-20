Br Naidu: వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంకు సామాన్య భక్తుడిలా బీఆర్ నాయుడు.. వారి ప్రవర్తనపై సీరియస్.. ఏమైందంటే..?

BR Naidu Inspects Venkatayapalem Venkateswara swamy temple in Amaravati: టీటీడీ చైర్మన్ గా బీఆర్ నాయుడు బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి సామాన్య భక్తులకు పెద్ద పీట వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వీఐపీ సేవలు కాకుండా.. స్వామివారి దర్శనం విషయంలో సామాన్యుకలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కల్గకుండా అనేక చర్యలు చేపట్టారు. ఇటీవల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో కూడా టీటీడీ ఏర్పాట్లపై శ్రీవారి భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో బీఆర్ నాయుడు తాజాగా.. ఏపీ రాజధాని అమరావతి వెంకటపాలెంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆకస్మిక తనిఖీ నిర్వహించారు. ఒక సాధారణ భక్తుడిలా ఆలయంకు వెళ్లారు. విధినిర్వహణలో ఉన్న సిబ్బంది ఆయన్ను గుర్తించలేదు. అంతే కాకుండా.. అక్కడి సిబ్బంది పూర్తిగా నెగ్లీజెన్సీగా ఉండటంను టీటీడీ చైర్మన్ గమనించారు.
స్వామివారి అలంకరణ మొదలుకొని సిబ్బంది ప్రవర్తన వరకు అనేక విషయాల్లో అలసత్వంను ఆయన గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో అసలు చాలా విషయాలు ఏమిపట్టనట్లు సిబ్బంది ఉండటంను బీఆర్ నాయుడు దగ్గర నుంచి చూశారు.ఈ క్రమంలో అధికారులతో సమావేశం అయ్యారు.
శ్రీవారి సేవలో, భక్తులకు సదుపాయాలు సరిగ్గా చూడాల్సిన సిబ్బంది ఈ విధంగా నెగ్లీజెన్సీగా ఉండటంపై బీఆర్ నాయుడు సీరియస్ అయ్యారు. భక్తుల విషయంలో నిర్లక్ష్యపూరిత వైఖరిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమన్నారు. విధుల్లో అలసత్వం ప్రదర్శించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని బీఆర్ నాయుడు హెచ్చరించారు.
భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించడమే టాప్ ప్రయారిటీ అన్నారు. ఇకపై దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని శ్రీవారి ఆలయాలను ఇలాగే ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఈ తనిఖీల ద్వారా భక్తులకు అందించే సేవలు ఏ విధంగా అందుతుందో తెలుస్తుందన్నారు. ఎక్కడ మెరుగైన ప్రమాణాలు పెంచుకొవాలో కూడా తెలుస్తొందని బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
