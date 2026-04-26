TTD Jobs 2026: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉద్యోగాలకి షెడ్యూల్ విడుదల.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Tirumala Tirupati Devasthanam Jobs: టీటీడీలో ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి కీలక ప్రకటన విడుదలైంది. ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో పలు పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి షెడ్యూల్ ప్రకటించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మే 10, 11 తేదీలలో ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT) విధానంలో రాత పరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు. ఈ పరీక్షల ద్వారా ఏఈఈ (సివిల్), ఏఈఈ (ఎలక్ట్రికల్), ఏఈ (సివిల్), ఏటీవో (సివిల్) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అయితే, అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం పరీక్షలను రెండు రోజుల్లో వివిధ షిప్టుల వారీగా విభజించారు.
పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదే..
1. మే 10వ తేదీన (ఆదివారం) ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఏఈఈ (సివిల్) పరీక్ష. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఏఈఈ (ఎలక్ట్రికల్) పరీక్ష ఉంటుంది.
2. మే 11వ తేదీన (సోమవారం) ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఏఈ (సివిల్) పరీక్ష ఉంటుంది.
పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమకు అనువైన పరీక్షా కేంద్రాలను ఆన్లైన్లో ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 29వ తేదీ సాయంత్రం 6గంటల వరకు మాత్రమే అవకాశం కల్పించారు. నిర్ణీత గడువు ముగిసిన తరువాత సెంటర్లను మార్చుకోవడానికి లేదంటే ఎంపిక చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదని టీటీడీ తెలిపింది.
పరీక్షా కేంద్రాలను ఎంపిక చేసుకున్న అభ్యర్థులు మే 2వ తేదీ నుంచి తమ హాల్ టికెట్లను వెబ్సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే పరీక్షకు సంబంధించిన షిఫ్ట్ వివరాలను పరిశీలించి, అవసరమైన అభ్యర్థి నిర్ధారణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని టీటీడీ కోరుతోంది.
పరీక్షకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు, పరీక్షా కేంద్రాల వంటి వివరాలను అభ్యర్థులు కాల్ సెంటర్ నెంబర్ 155257ను సంప్రదించాలి. అంతేకాదు.. టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన ttd-recruitment.aptonline.in ను సంప్రదించాలని టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ అధికారులు తెలిపారు.
Also Read: Rain Alert: అలర్ట్.. రెండు రోజులు ఈ జిల్లాల్లో పిడుగులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు.. హెచ్చరికలు జారీ చేసిన ఐఎండీ
Also Read: Orange Cap: ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి.. ఒకేరోజు నాలుగు సార్లు ఆటగాళ్ల చేతులు మారిన ఆరెంజ్ క్యాప్
