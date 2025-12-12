Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. ఇలా చేస్తే టీటీడీ డైరీలు, క్యాలెండర్లు నేరుగా మీ ఇంటికే వస్తాయి..!

TTD Calendars And Diaries 2026: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్. ప్రతి కొత్త సంవత్సరానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం క్యాలెండర్లు మరియు డైరీలు విడుదల చేస్తుంది. దేశ, విదేశాల్లోని భక్తులు ఈ క్యాలెండర్లు, డైరీలు పొందాలని ఎంతో ఆశతో ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ సంవత్సరం కూడా 2026కు సంబంధించిన క్యాలెండర్లు, డైరీలు తయారు చేసింది టీటీడీ. భక్తుల నుంచి వాటిని దక్కించుకునేందుకు చాలా మంచి స్పందన వస్తోంది. ఇలాంటి సందర్భంలో టీటీడీ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రతి సంవత్సరం లాగానే 2026కు సంబంధించిన క్యాలెండర్లు మరియు డైరీలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. భక్తుల సౌలభ్యం కోసం వివిధ రకాల క్యాలెండర్లు విడుదల చేసి ధరలు నిర్ణయించింది. 12 పేజీల క్యాలెండర్ రూ.130కి, డీలక్స్ డైరీ రూ.150కి, చిన్న డైరీ రూ.120కి, టేబుల్ టాప్ క్యాలెండర్ రూ.75కి, ఆరు పేజీల 3డీ డిజిటల్ క్యాలెండర్ రూ.450కి, శ్రీవారి పెద్ద క్యాలెండర్ రూ.20కి, శ్రీపద్మావతి అమ్మవారి క్యాలెండర్ రూ.30కి, టీటీడీ స్థానికాలయాల క్యాలెండర్ రూ.130కి లభిస్తాయి. ఈ ప్రచురణలు భక్తులకు మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా రూపొందించారు.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం క్యాలెండర్లు మరియు డైరీలు తిరుపతిలో అనేక స్థలాల్లో సులభంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. టీటీడీ పరిపాలనా భవనం ముందు, శ్రీగోవిందరాజ స్వామివారి ఆలయం సమీపంలోని ధ్యానమందిరం, శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసం, తిరుచానూరులోని తిటిడి పబ్లికేషన్ స్టాల్లలో పొందవచ్చు. అంతే కాకుండా చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లోని శ్రీవారి ఆలయాలు.. ముంబై, ఢిల్లీ, వేలూరు, కాంచీపురంలోని సమాచార కేంద్రాల్లో.. నెల్లూరు, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, కర్నూలులోని టీటీడీ కల్యాణ మండపాల్లో కూడా విక్రయిస్తున్నారు. ఒంటిమిట్టలోని శ్రీకోదండరామ స్వామివారి ఆలయం, దేవునికడపలోని శ్రీలక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం మరియు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లోనూ ఈ ప్రచురణలు లభిస్తాయి.
టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన క్యాలెండర్లు మరియు డైరీలను ఆన్లైన్లో కూడా సులభంగా పొందవచ్చు. టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ల ద్వారా ఈ ప్రచురణలను కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. 12 పేజీల క్యాలెండర్, డీలక్స్ డైరీ, చిన్న డైరీ, టేబుల్ టాప్ క్యాలెండర్, ఆరు పేజీల 3డీ డిజిటల్ క్యాలెండర్ వంటివి www.tirumala.org లేదా ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్సైట్లలో ఆర్డర్ చేస్తే, భక్తులు తమ అడ్రస్కు టీటీడీ పోస్టుల ద్వారా అందుకుంటారు. ఈ సౌలభ్యం ద్వారా దేశ, విదేశాల్లోని భక్తులు సౌకర్యంగా ఈ పుస్తకాలను అందుకోవచ్చు.
ఈ విధంగా కూడా పొందొచ్చు..
1. భక్తులు డీడీ తీసి పంపినా టీటీడీ క్యాలెండర్, డైరీలు పొందొచ్చు.
2. ఇందుకోసం ‘కార్యనిర్వహణాధికారి టీటీడీ, టీటీడీ’ పేరిట ఏదైనా జాతీయ బ్యాంకులో డీడీ తీసి కవరింగ్ లెటర్తో కలిపి ‘డిప్యూటీ ఈవో, పుస్తక ప్రచురణల విక్రయ విభాగం, ప్రెస్ కాంపౌండ్, కేటీ రోడ్, తిరుపతి’ చిరునామాకు పంపాల్సి ఉంటుంది.
3. రవాణా చార్జీలను అదనంగా తపాలాశాఖకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
4. క్యాలెండర్, డైరీలకు సంబంధించిన ఇతర సమాచారం కోసం 0877-2264209ను సంప్రదించాలని టీటీడీ సూచించింది.
