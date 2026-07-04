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116 Year Old Woman Video: 116 ఏళ్ల వయసులో తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్తున్న బామ్మ.. పులకించి పోయిన భక్తులు.. వీడియో వైరల్..

116 Years Old Woman climbs alipiri steps: 116 ఏళ్ల వయసులోను ఏమాత్రం అలసట లేకండా ఒక బామ్మ అలిపిరి మెట్ల మార్గం గుండా తిరుమలకు  కాలినడకన వెళ్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:50 PM IST
116 Year Old Woman Video: 116 ఏళ్ల వయసులో తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్తున్న బామ్మ.. పులకించి పోయిన భక్తులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: tirumalanews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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116 Year Old Woman Video: 116 ఏళ్ల వయసులో తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్తున్న బామ్మ.. పులికించి పోతున్న భక్తులు.. వీడియో వైరల్..
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