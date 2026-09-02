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TTD Deputy EO: తిరుమలలో కలకలం.. టీటీడీ డిప్యూటీ ఈఓ నివాసంలో ఏసీబీ తనిఖీలు

ACB Rides On TTD Deputy EO Lokanatham Residence: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కలకలం ఏర్పడింది. టీటీడీ డిప్యూటీ ఈఓగా ఉన్న లోకనాథం నివాసంలో ఏసీబీ అధికారులు దాడులు చేశారు. అతడి నివాసంలో పెద్ద ఎత్తున తనిఖీలు జరగడంతో టీటీడీలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 02, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:54 PM IST
TTD Deputy EO: తిరుమలలో కలకలం.. టీటీడీ డిప్యూటీ ఈఓ నివాసంలో ఏసీబీ తనిఖీలు
Image Credit: TTD Deputy EO Lokanatham

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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