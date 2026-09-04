/Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సాయికుమార్‌, సీఎం రమేశ్‌ కుటుంబం

Tirumala VIPs Darshan: శ్రీకృష్ణాష్టమి రోజు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు. వారాంతం కావడం.. వరుస సెలవులు రావడంతో తిరుమల క్షేత్రానికి భక్తులు పోటెత్తారు. భక్తులు భారీ సంఖ్యలో రావడంతో తిరుమల కొండలు కిటకిటలాడాయి. ఇక సాధారణ భక్తులతోపాటు పలువురు ప్రముఖులు కూడా తిరుమలకు వచ్చారు. సినీ, రాజకీయ తదితర రంగాల ప్రముఖులు స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నార.
తిరుమల శ్రీవారిని శుక్రవారం ఉదయం పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ సమయంలో శ్రీవారి సేవలో పలువురు ప్రముఖులు ఉన్నారు. యానాం మాజీ మంత్రి మల్లాది కృష్ణారావు, సినీ నటుడు సాయికుమార్, నటుడు ఆది కుటుంబసభ్యులు, నటి జ్యోతి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని వారు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ రంగనాయక మండపంలో ప్రముఖులకు టీటీడీ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు.
ఇక శ్రీవారి అభిషేక సేవలో పాల్గొని ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి డి. రమేష్, అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అభిషేక సేవలో శ్రీవారికి నిర్వహించిన విశేష పూజా కార్యక్రమాలను వారు వీక్షించి స్వామి ఆశీస్సులు పొందారు. రంగనాయక మండపంలో శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేసి.. వేద పండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి దర్శన ఏర్పాట్లకు సంబంధించిన వివరాలను ప్రముఖులకు తెలిపారు.
కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. సాధారణ రద్దీ కన్నా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వస్తున్నారు. నిన్న గురువారం శ్రీవారిని 68,433 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. 30,229 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.68 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ అధికారులు ప్రకటించారు. 4.08 లక్షల లడ్డూలు విక్రయించగా.. 2.73 లక్షల మంది భక్తులు అన్నప్రసాదం స్వీకరించారు. శిలాతోరణం వరకు భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. సర్వదర్శనానికి (ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు లేని భక్తులు) 18 నుంచి 24 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు.
కాళహస్తీశ్వరుడి ఆలయంలో ఎంపీ రమేశ్
శ్రీకాళహస్తి ఆలయాన్ని ఎంపీ సీఎం రమేష్ కుటుంబసభ్యులతో కలిసి దర్శించుకున్నారు. అనంతరం జ్ఞానప్రసూనాంబ అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఆయనకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి, ఆలయ ఈవో బీకే వెంకటేశ్వర్లు పూర్ణకుంభంతో ఘన స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేయించారు. దర్శనాంతరం ఎంపీ రమేశ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ప్రసాద్ పథకం ద్వారా మరిన్ని నిధులు తీసుకువచ్చి శ్రీకాళహస్తి ఆలయాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు.