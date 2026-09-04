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Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సాయికుమార్‌, సీఎం రమేశ్‌ కుటుంబం

Actor Sai Kumar Family MP CM Ramesh And Other VIPs Tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని శుక్రవారం పెద్ద ఎత్తున భక్తులు దర్శించుకోగా.. వారితోపాటు పలువురు ప్రముఖులు వెంకటేశ్వర స్వామి సేవలో పాల్గొన్నారు. సినీ నటుడు సాయికుమార్‌ కుటుంబం, ఎంపీ సీఎం రమేశ్‌ తదితరులు తిరుమల విచ్చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 04, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:45 PM IST
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సాయికుమార్‌, సీఎం రమేశ్‌ కుటుంబం
Image Credit: Actor Sai Kumar Family In Tirumala

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సాయికుమార్‌, సీఎం రమేశ్‌ కుటుంబం
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