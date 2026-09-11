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Tirumala: తిరుమలలో అనూహ్యంగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి సేవలో నటి కృతి శెట్టి

Actress Krithi Shetty Offers Special Pooja In Tirumala Temple: వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తుల సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరిగింది. సాధారణ భక్తులతోపాటు పలువురు ప్రముఖులు కూడా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. తిరుమలలో పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 11, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:29 PM IST
Tirumala: తిరుమలలో అనూహ్యంగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి సేవలో నటి కృతి శెట్టి
Image Credit: Tirumala

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమలలో అనూహ్యంగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి సేవలో నటి కృతి శెట్టి
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