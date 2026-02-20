English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shivani Nagaram Video: 15 నిముషాలు తిరుమల శ్రీవారి ముందే.!. నటి శివానీ నాగారం వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం.. వీడియో..

Actress Shivani nagaram commets on Tirumala darshan:తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో దాదాపు 15 నిముషాల పాటు గర్భగుడిలోనే ఉన్నానని నటి శివానీ నాగారం తన మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా మాట్లాడారు. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 20, 2026, 02:52 PM IST
  • శివానీనాగారం వ్యాఖ్యలపై రచ్చ..
  • టీటీడీపై విమర్శలు..

Shivani Nagaram Video: 15 నిముషాలు తిరుమల శ్రీవారి ముందే.!. నటి శివానీ నాగారం వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం.. వీడియో..

Actress Shivani nagaram reveals her Tirumala darshan incident: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో తరలి వస్తుంటారు. గంటల కొద్ది క్యూలైన్ లలో వేచి ఉండి మరీ స్వామి వారి దర్శనం చేసుకుంటారు. ఎన్ని వ్యయప్రయాసాలు ఎదురైన  స్వామివారి చల్లని చూపు కోసం పరితపిస్తారు. తిరుమలలో బంగారు వాకిలిలో ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడ తోపులాట గురించి స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. భక్తులనుఅక్కడి వారు స్వామివారి ముందు సెకన్ ల పాటు కూడా నిలబడకుండా బైటకు లాగేస్తారు. కళ్లు మూసి తెరిచేలోపు ఏదో దర్శనం కలగా ఉంటుంది.

ఇలా భక్తులు తమ అనుభవాల్ని బైటపెడుతు ఉంటారు. ఇప్పటికి స్వామి వారిదగ్గర తోపులాట లేకుండా చూడాలని తరచుగా చెప్తుంటారు. అయితే.. ఇటీవల టాలీవుడ్ నటి శివానీ నాగరం గతంలో తనకు తిరుమలలో కల్గిన ఒక అనుభవంను బైటపెట్టారు

టాలీవుడ్ నటి శివానీ నాగరం నటించిన హే బలవంత్  మూవీ ఈ రోజు రిలీజ్ అయ్యింది. గతంలో ఈ నటి అంబాజీ పేటమ్యారేజ్ బ్యాండు పాటు, లిటిల్ హర్ట్స్ సినిమాలో కాత్యాయనిగా కూడా నటించింది. ఈ భామ హే బలవంత్ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడింది. గతంలో  13 ఏళ్ల తర్వాత లిటిల్ హర్ట్స్ సినిమా సక్సస్ నేపథ్యంలో..తిరుమలకు వెళ్లామని అప్పుడు దాదాపు 15 నిముషాల పాటు శ్రీవారి గర్భగుడి ముందు నిల్చున్నట్లు  చెప్పారు.

చుట్టుపక్కల అంతా గోవింద .. గోవింద అంటున్నారని కొంత మంది మాత్రం కాత్యాయని బాగున్నవా అని కూడా అన్నారని నటి చెప్పింది. తాము స్వామివారిని చూస్తు అక్కడే నిల్చున్నామని చెప్పింది. తన తల్లి చాలా సంతోషంతో పొంగిపోయిందని స్వామివారి దర్శనం క్రెడిట్ నాకే ఇచ్చిందని చెప్పింది. ఇంతకన్న తనకు ఇంకెం కావాలని మాట్లాడింది. ఈ వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.

Read more: Girls Reels in Tirumala Video: తిరుమలలో రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.. బూతు మాటలతో రీల్స్.. వీడియో వైరల్..

దీనిపై కొంత మంది శ్రీవారి భక్తులు.. మాలాంటి సామాన్య భక్తులకి 15 సెకండ్లు కూడా దొరకదు.. ఏం పీకారు అని ఈవిడకి 15 నిమిషాలు దర్శనం కలిగించారు?.. అంటూ టీటీడీపై ఫైర్ అయ్యారు. మరికొంత మంది  దేవుడి దగ్గర ఈ వ్యత్యాసం ఏంటని నటి కామెంట్లపై భగ్గుమంటున్నారు. మొత్తంగా తన సినిమా రిలీజ్ వేళ మాత్రం నటి తిరుమల దర్శనం మీద వ్యాఖ్యలతో నెట్టింట వైరల్గా మారారు.
 

