Avinash on Tirumala Video: శ్రీ వారి ముందు 15 నిముషాలు.!. మళ్లీ వివాదం రాజేసిన ముక్కు అవినాష్.. వీడియో వైరల్..

Netizens trolled Jabardasth Avinash: తిరుమలలో చాలా సేపు శ్రీవారి ముందు అరౌండ్ 10 నుంచి 15 నిముషాలు స్వామివారినే చూస్తు ఉన్నానని ముక్కు అవినాష్ టీమ్ వీడియోలో మాట్లాడటం బాగా వైరల్గా మారింది.దీనిపై నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. అసలు తిరుమలలో  కనీసం స్వామివారి ముందు 20 సెకన్లు కూడా ఉండనివ్వరు. అలాంటివి వారికి ఒక రూల్ తమకు మరో రూలా అంటూ మండిపడుతున్నారు.  

After Shivani nagaram mukku avinash on Tirumala darshan video goes controversy: కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారమైన తిరుమల శ్రీవారి దర్శించుకొవడానికి  దేశ విదేశాల నుంచి భారీగా తరలివస్తుంటారు. ఎన్నిగంటలైన సరే స్వామివారి చల్లని చూపు కోసం పరితపిస్తారు.  ఈ క్రమంలో  ఇటీవల టీటీడీ సామాన్య భక్తులు తమకు ప్రయారిటీ అని చెబుతున్న ఈ మాటలు ఆచరణలో నిజం అవుతున్నాయని నెట్టింట కొత్త చర్చలు మొదలయ్యాయి. శ్రీవారి దర్శనం తర్వాత చాలామంది మాట్లాడుకునేది ఒక్కటే.. స్వామి వారి ముందు కనీసం 10 సెకన్లు అయిన చూడనివ్వలేదు.. బైటకు లాగేశారని  తరచుగా భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తారు.

ఇటీవల  అంబాజీపేట మ్యారేజీ బ్యాండు, 'లిటిల్ హార్ట్స్' ఫేమ్ శివాని నాగారం ఇటీవల తిరుమల శ్రీవారి దర్శనంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట రచ్చకు దారితీశాయి. స్వామి వారి ముందు ఏకంగా 15 నిముషాలు ఉన్నానంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపైన సోషల్ మీడియాలో చాలా కాంట్రవర్సీ జరిగింది. సామాన్య భక్తులను తోసేసి, వీఐపీలకు మాత్రం 15 నిముషాలు దర్శనం కల్పిస్తారా అంటూ భక్తులు మండిపడ్డారు. దీనిపైన నటినన శివానీ నాగరం దిగొచ్చిమరీ క్లారిటీ ఇచ్చుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది.

ఇక తాజాగా.. జబర్దస్త్ ముక్కు అవినాష్ సైతం తిరుమలలలో శ్రీవారి ముందు 10 నుంచి 15  నిముషాలుస్వామివారినే చూస్తునే ఉన్నానని మాట్లాడాడు. శ్రీముఖి, నవీన్ లకు ధన్యవాదాలు కూడా చెప్పాడు. సామాన్య భక్తులనుఇబ్బందులు కల్గజేసి మీరు మాత్రం ఇంత సేపు దర్శనం చేసుకొవడం ఏంటని, ఇది అందరిని సమానంగా చూడటం కిందకు వస్తుందా..? .. సెలబ్రీటీలు ఒకలా, సామాన్యులు మరోలానా..?.. అంటూ తిరుమల భక్తులు, నెటిజన్లు టీటీడీని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

మొత్తంగా ముక్కు అవినాష్  మాట్లాడిన ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరోవైపు కొంత మంది కావాలని టీటీడీని పవిత్రతను దెబ్బతీసేలా ప్రతిదాన్ని వివాదాస్పదం చేస్తున్నారని ఈ ఆరోపణల్ని కొట్టి వేస్తున్నారు. ఏదీ ఏమైన తిరుమల మాత్రం ఇటీవల లడ్డు వివాదం తరచుగా రాజకీయాల్లో ఉండటంను స్వామి వారి భక్తులు మాత్రం జీర్ణించుకొలేకపోతున్నారు. దీనిపైన ఏదో ఒక గట్టి చర్యతీసుకొవాలని కోరుతున్నారు.

