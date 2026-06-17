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  • /Flight Flies on Tirumala Video: తిరుమలలో మరోసారి అపచారం.!. శ్రీవారి ఆలయంపై నుంచి హెలికాప్టర్ చక్కర్లు.. భక్తులు సీరియస్.!.

Flight Flies on Tirumala Video: తిరుమలలో మరోసారి అపచారం.!. శ్రీవారి ఆలయంపై నుంచి హెలికాప్టర్ చక్కర్లు.. భక్తులు సీరియస్.!.

Agama Shastra rules violation in tirumala: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ప్రధాన గుడి మీద హెలికాప్టర్ చక్కర్లు కొట్టడంపై భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే దీనిపై ఎన్నోమార్లు కేంద్ర పౌరవిమానయానమంత్రిత్వ శాఖకు టీటీడీ వినతి పత్రాలు ఇచ్చిన మరోసారి ఈ ఘటన చోటు చేసుకొవడం కాంట్రవర్సీగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 17, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:54 PM IST
Flight Flies on Tirumala Video: తిరుమలలో మరోసారి అపచారం.!. శ్రీవారి ఆలయంపై నుంచి హెలికాప్టర్ చక్కర్లు.. భక్తులు సీరియస్.!.
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Flight Flies on Tirumala Video: తిరుమలలో మరోసారి అపచారం.!. శ్రీవారి ఆలయంపై నుంచి
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