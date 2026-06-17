/Flight Flies on Tirumala Video: తిరుమలలో మరోసారి అపచారం.!. శ్రీవారి ఆలయంపై నుంచి హెలికాప్టర్ చక్కర్లు.. భక్తులు సీరియస్.!.

Helicopter flies again Tirumala temple goes controversy: కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగుబంగారమైన తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు దేశం నలుమూలల నుంచి భారీగా తరలి వస్తారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల తిరుమలలో రద్దీ కొనసాగుతుంది. సమ్మర్ హలీడేస్ ముగిసిన కూడా తిరుమలకు భక్తులు తరలివస్తున్నారు. మరోవైపు టీటీడీ సైతం భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఇప్పటికే ఎన్నోమార్లు విమానాలు శ్రీవారి ఆలయంపైన చక్కర్లు కొట్టిన ఘటనలు వివాదంగా మారిన విషయం తెలిసిందే.
తిరుమలలో మరోసారి ఆగమశాస్త్ర ఉల్లంఘన
కలియుగ దైవం శ్రీవారి ఆలయంపై నుంచి వెళ్లిన హెలికాప్టర్
ఆలయం మీదుగా ఎలాంటి సంచారం ఉండకూడదని ఆగమశాస్త్ర నిబంధనలు
హెలికాప్టర్ సంచారంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న శ్రీవారి భక్తులు#Tirumala #TTD #SrivariTemple #Tirupati #Helicopter #TempleNews… pic.twitter.com/qTofR9MQjZ
— Satyagrahi (@Satyagrahitv) June 17, 2026
ఇది ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం అపచారమని పండితులు చెబుతున్నారు. దీనిపై టీటీడీ ఇప్పటికే కేంద్ర పౌరవిమానయాన మంత్రిత్వశాఖకు సైతం లేఖను రాసింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మరోసారి హెలికాప్టర్ శ్రీవారి ఆలయంపైన చక్కర్లు కొట్టడం వివాదంగా మారింది. తిరుమల శ్రీవారి క్షేత్రంలో భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా మరో ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ రోజు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంపై నుంచి ఒక హెలికాప్టర్ అత్యంత తక్కువ ఎత్తులో పలు మార్లు చక్కర్లు కొడుతూ వెళ్లింది.
స్వామి వారి ఆనంద నిలయ గోపురానికి సమీపంగా ఈ హెలికాప్టర్ వెళ్లడాన్ని చూసిన భక్తులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు.
నిజానికి, ఆగమ శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం... శ్రీవారి ఆలయ విమాన వెంకటేశ్వరుడి పైభాగం నుంచి ఎలాంటి విమానాలు కానీ, హెలికాప్టర్లు కానీ వెళ్ళకూడదని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంపైన నో ఫ్లైట్ జోన్ ను ప్రకటించాలని టీటీడీ పలు మార్లు కేంద్ర విమానయాన సంస్థను కోరుతు లేఖల్ని రాసింది.
కానీ తాజాగా. మరోసారి విమానం చక్కర్లు కొట్టడం మాత్రం వివాదంగా మారింది. పైలట్లు నిబంధనలను బేఖాతరు చేస్తూ ఆలయం పైనుంచి హెలికాప్టర్లను పోనిస్తుండంపై భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు. తిరుమల పవిత్రతను కాపాడటంలో టీటీడీ అధికారులు తక్షణమే స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని ఫైర్ అవుతున్నారు.
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