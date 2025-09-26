Tirumala Brahmotsav: రేపే తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో కీలక ఘట్టం.. గరుడ సేవకు సర్వం సిద్ధం

Tirumala Garuda Seva: అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత కీలక ఘట్టం గరుడ సేవ జరగనుంది. శ్రీవారికి ఇష్టమైన శనివారం రోజు తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడ సేవ అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా తిరుమల, తిరుపతిలో ప్రత్యేక భద్రతా, ట్రాఫిక్ ఏర్పాట్లు చేశారు. సామాన్య భక్తుల అందరూ సురక్షితంగా శ్రీవారి గరుడ వాహన దర్శన భాగ్యం కల్పించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో పోలీస్, టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తులందరూ టీటీడీ, పోలీస్ సూచనలు పాటిస్తూ శ్రీవారి వాహన దర్శనం చేసుకోవాలని ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు విజ్ఞప్తి చేశారు.
శ్రీవారి గరుడ సేవ రోజు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో 4,223 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. టీటీడీ, విజిలెన్స్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. భక్తులకు సమాచారం అందించడానికి తిరుమలలో వివిధ ప్రాంతాల్లో హెల్ప్ డెస్క్ లు ఏర్పాటు. చిన్నారులు, వయో వృద్ధులు, మతి స్థిమితం లేని వారికి డిజిటల్ జియో ట్యాగింగ్ ఏర్పాటు.
తిరుమల, తిరుపతి, ఘాట్ రోడ్డు, నడకదారుల్లో ప్రత్యేక భద్రతా దళాలతో నిఘా ఏర్పాటుచేశారు. తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలకు ఈసారి ప్రత్యేక టెక్నోలజి కలిగిన ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కెమెరాలను కమాండ్ కంట్రోల్ కు అనుసంధానించారు. తిరుమలను ఆరు జోన్ లుగా విభజించి ప్రతి జోన్ కి ఒక డీఎస్పీని పెట్టి సీసీ కెమెరాలో రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు తాజా పరిస్థితిని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నారు.
పోలీస్ శాఖ, టీటీడీ తరఫున సోషల్ మీడియాలో స్పష్టమైన సమాచారం అందజేశారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అసత్య వార్తలు నమ్మరాదని.. టీటీడీ, పోలీస్ అధికారిక సమాచారాన్ని నమ్మాలని సూచించారు. సామాజిక మాధ్యమాలలో అనుచిత పోస్టులు చేసే వారిపై నిరంతర నిఘా కోసం డీఎస్పీ స్థాయి అధికారి పర్యవేక్షించనున్నారు. భక్తుల భద్రత దృష్ట్యా గరుడ సేవ రోజు ఘాట్ రోడ్డులో ద్విచక్ర వాహనాల రాకపోకలు నిలిపివేశారు. భక్తులు వీలైనంత వరకు ప్రజా రవాణాతో తిరుమలకు రావాల్సి ఉంది. తిరుపతి లో గరుడ సేవ రోజు భక్తుల సౌకర్యార్థం వివిధ ప్రదేశాలలో క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా పార్కింగ్ ప్రాంతాలకు వెళ్లేలా ఏర్పాటు చేశారు. అత్యాధునిక డ్రోన్ కెమెరాతో గరుడ సర్కిల్, అలిపిరి టోల్ గేటు, పార్కింగ్ ప్రదేశాలను నిరంతరం నిఘా ఉంచనున్నారు.
దొంగతనాల నివారణకు అదనపు ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో 300 మంది పోలీస్ సిబ్బందిని నియమించారు. ప్రత్యేక బృందాలుగా పర్యటించి దొంగతనాలకు కట్టడి వేస్తారు. పాత నేరస్తులు, జైలు నుంచి రిలీజ్ అయిన వారిపై, అనుమానితులపై, ఫేస్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్, పాపిలోన్ డివైసెస్ ద్వారా అవమానితులను తనిఖీ చేసి, నేరాల నివారణకు చర్యలు తీసుకున్నారు. మాడ వీధులలో గ్యాలరీలు భక్తులతో నిండిన తర్వాత భక్తులు చాలావరకు బయటనే వేచి ఉంచారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రత్యేక క్యూ లైన్ల ద్వారా సామాన్య భక్తులకు గరుడ సేవ దర్శన భాగ్యం కల్పించాలని ప్రత్యేక లైన్లు ఏర్పాటుచేశామని తెలిపారు.
