Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /Ambani Tirumala Donation: తిరుమలకు అనంత్ అంబానీ భారీ విరాళం.. శ్రీవారి భక్తుల కోసం రూ.27.5 కోట్లతో ఊహించని గిఫ్ట్!

Ambani Tirumala Donation: తిరుమలకు అనంత్ అంబానీ భారీ విరాళం.. శ్రీవారి భక్తుల కోసం రూ.27.5 కోట్లతో ఊహించని గిఫ్ట్!

Anant Ambani Tirumala Donation: తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి సేవలో పాల్గొన్న అనంత్‌ అంబానీ అనంతరం భారీ విరాళం ప్రకటించారు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అయిన అంబానీ చిన్నకుమారుడు నేడు తిరుమలలో శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొని, స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన స్వామి వారికి అంతకు ముందే తలనీలాలు కూడా సమర్పించారు. ఆ తర్వాత తిరుమల కోసం రూ.27.5 కోట్ల విలువైన 25 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను విరాళంగా ఇస్తామని ప్రకటించారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 28, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:54 AM IST
Ambani Tirumala Donation: తిరుమలకు అనంత్ అంబానీ భారీ విరాళం.. శ్రీవారి భక్తుల కోసం రూ.27.5 కోట్లతో ఊహించని గిఫ్ట్!
Image Credit: Anant Ambani Tirumala Donation:Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
4 నెలల్లో 49వేలు తగ్గిన పసిడి.. చైనా తీసుకోబోయే ఈ నిర్ణయంతో త్వరలో మరింత పతనం
gold price13 min ago
2
anant ambani tirumala donation17 min ago
3
Sri Parabhava Nama Ugadi28 min ago
4
NPS Premature Exit40 min ago
5
Iran Attacks on Gulf coutries1 hr ago