TTD Parakamani: నేడు పరకామణి కేసు విచారణ.. సాక్ష్యాధారాలు పరిశీలించనున్న హైకోర్టు..

TTD Parakamani Case: పరకామణిలో జరిగిన అవకతవకలు, నగదు మాయంపై లోతైన విచారణ జరపాలని ఇప్పటికే ఏపీ హైకోర్టు సీఐడీ, ఏసీబీ అధికారులను ఆదేశించింది. లలిత కుమారి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం.. ఏదైనా కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ జరిగినట్లుగా ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉంటే వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
అయితే, పరకామణి కేసులో నేడు హైకోర్టు సాక్షాధ్యాలను పరిశీలించి ఓ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. తిరుమల పరకామణిలో భవిష్యత్తులో దొంగతనాలు జరగకుండా ఉండేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ , అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వాడకంపై టీటీడీ అధికారులు ఇప్పటికే కోర్టుకు ఓ నివేదికను సమర్పించారు. దీనిపై మరింత పర్యవేక్షణ అవసరమని ధర్మాసనం చెప్పింది.
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రవికుమార్, అతడి కుటుంబ సభ్యుల ఆస్తులపై ఏసీబీ సమర్పించిన నివేదికను కోర్టు ఇప్పటికే పరిశీలించింది. సుమారు 40 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను టీటీడీ తిరుమల తిరుపతి దేశస్థానంకి విరాళంగా ఇచ్చి కేసును గతంలోనే లోక్ అదాలత్లో రాజీ చేసుకోవడంపై హైకోర్టు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. మరి దీనిపై ఎలాంటి తీర్పు విధిస్తోందో చూడాలి.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.