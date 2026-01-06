English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati AP
TTD Parakamani: నేడు పరకామణి కేసు విచారణ.. సాక్ష్యాధారాలు పరిశీలించనున్న హైకోర్టు..

AP High Court Hearing On TTD Parakamani Case: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరకామణిలో జరిగిన నగదు చోరీ కేసుపై ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో కీలక విచారణ జరగనుంది. ఈ కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదుకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని హైకోర్టు ఇప్పటికే సూచించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 6, 2026, 01:15 PM IST

TTD Parakamani Case: పరకామణిలో జరిగిన అవకతవకలు, నగదు మాయంపై లోతైన విచారణ జరపాలని ఇప్పటికే ఏపీ హైకోర్టు సీఐడీ, ఏసీబీ అధికారులను ఆదేశించింది. లలిత కుమారి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం.. ఏదైనా కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ జరిగినట్లుగా ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉంటే వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. 

అయితే, పరకామణి కేసులో నేడు హైకోర్టు సాక్షాధ్యాలను పరిశీలించి ఓ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. తిరుమల పరకామణిలో భవిష్యత్తులో దొంగతనాలు జరగకుండా ఉండేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ , అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వాడకంపై టీటీడీ అధికారులు ఇప్పటికే కోర్టుకు ఓ నివేదికను సమర్పించారు. దీనిపై మరింత పర్యవేక్షణ అవసరమని ధర్మాసనం చెప్పింది. 

ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రవికుమార్, అతడి కుటుంబ సభ్యుల ఆస్తులపై ఏసీబీ సమర్పించిన నివేదికను కోర్టు ఇప్పటికే పరిశీలించింది. సుమారు 40 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను టీటీడీ తిరుమల తిరుపతి దేశస్థానంకి విరాళంగా ఇచ్చి కేసును గతంలోనే లోక్ అదాలత్‌లో రాజీ చేసుకోవడంపై హైకోర్టు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. మరి దీనిపై ఎలాంటి తీర్పు విధిస్తోందో చూడాలి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Parakamani ScamAndhra pradesh high courtAp High CourtTTDCID

