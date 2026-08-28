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Anil Kumar Yadav Politics: వైసీపీకి మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గుడ్‌బై?! వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీకి అభ్యంతరం!

Anil Kumar Yadav Quits YSRCP: వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీకి దూరంగా ఉండే అవకాశం ఉందని చేసిన వ్యాఖ్యలు నెల్లూరు జిల్లా రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఇంఛార్జ్‌లకు హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వేళ, నెల్లూరు సిటీ తాజా రాజకీయ సమీకరణాల నడుమ అనిల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 28, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:04 AM IST
Anil Kumar Yadav Politics: వైసీపీకి మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గుడ్‌బై?! వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీకి అభ్యంతరం!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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