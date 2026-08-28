Anil Kumar Yadav Quits YSRCP: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ మధ్య రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఇరుపక్షాలు 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికలను సైతం లక్ష్యంగా చేసుకుని ముందడుగు వేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎక్కడైనా కూటమి ఏకగ్రీవం చేసుకుంటే, ఆ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్లకు భవిష్యత్ ఎన్నికల్లో సీటు ఇచ్చేది లేదని వైఎస్ జగన్ స్పష్టం చేశారు. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ చేసిన ప్రకటన నెల్లూరు వైఎస్సార్సీపీలో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.
రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యే, ఒకసారి మంత్రిగా..
రాబోయే ఎన్నికల్లో తాను బరిలో నిలవకపోవచ్చని అనిల్ కుమార్ యాదవ్ వ్యాఖ్యానించారు. నెల్లూరు జిల్లాలో తనకంటూ ఒక పేజీ, చరిత్ర ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. తాను ఎవరో తెలియని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వైఎస్ జగన్ 2014, 2019లలో వరుసగా టికెట్లు ఇచ్చి, గుర్తించే స్థాయికి తీసుకువచ్చి మంత్రిగా అవకాశం కల్పించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో పార్టీ నుంచి టికెట్ వచ్చినా, రాకపోయినా రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఒకసారి మంత్రిగా పనిచేసిన తృప్తి తనకు సరిపోతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
నెల్లూరు సిటీలో మారుతున్న సమీకరణాలు..
2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనిల్ కుమార్ యాదవ్కు కీలకమైన భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిత్వ బాధ్యతలు దక్కాయి. అయితే, మంత్రివర్గ విస్తరణలో భాగంగా అనిల్ స్థానంలో జిల్లాకే చెందిన కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డికి అవకాశం కల్పించారు. అనంతరం 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అనిల్ను నెల్లూరు సిటీ నుంచి తప్పించి నరసరావుపేట లోక్సభ స్థానం నుంచి పోటీ చేయించగా, ఆయన ఓటమి చెందారు.
అదే సమయంలో నెల్లూరు సిటీ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని ఖలీల్ అహ్మద్కు కేటాయించగా, ప్రస్తుత మంత్రి పి.నారాయణ చేతిలో ఖలీల్ 72,489 ఓట్ల భారీ తేడాతో ఓడిపోయారు. ప్రస్తుతం నెల్లూరు సిటీ వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్గా ఎమ్మెల్సీ పార్వతారెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి కూడా టికెట్ ఆశిస్తుండటంతో, అక్కడ అనిల్ కు మళ్లీ సీటు దక్కడం కష్టమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అనిల్ ముందస్తుగా ఈ విధమైన వ్యాఖ్యలు చేశారని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో జగన్ ఆయనకు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారనేది జిల్లా రాజకీయాల్లో ఉత్కంఠగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook