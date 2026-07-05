/CM Chandrababu naidu: 116 ఏళ్ల వయసులో మెట్ల మార్గంలో తిరుమలకు బామ్మ.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఏమన్నారో తెలుసా..?

116 years old woman devotee in Tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని చాలా మంది కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. కలియుగంలో పిలిస్తే పలికే దైవంగా మనస్పూర్తిగా నమ్ముతారు. ప్రతిరోజు దేశ, విదేశాల నుంచి కొకొల్లలుగా భక్తులు వస్తారు. కొంత మంది అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్టుగుండా తిరుమలకు చేరుకుంటారు. మరికొంత మంది నేరుగా వాహనాల్లో కొండపైకి వెళ్లి క్యూలైన్ గుండా దర్శనాలు చేసుకుంటారు. ఇటీవల కర్ణాటకకు చెందిన 116 ఏళ్ల బామ్మ అలిపిరి మెట్ల మార్గంగుండా తిరుమలకు బయలు దేరారు. అంత పెద్ట వయసులో భక్తితో వెళ్తున్న బామ్మను చూసి అందరు పులకించిపోయారు.
దీనిపై తాజాగా.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు,టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు సైతం స్పందంచారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు 116 బామ్మతిరుమల కొండపైకి మెట్ట మార్గంగుండా వెళ్లడంపై తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో వీడియోను పంచుకుని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వయసు అనేది కేవలం ఒక సంఖ్యమాత్రమేనన్నారు.
116 ఏళ్లలో అచంచలమైన భక్తితో బామ్మను కొండపైకి వెళ్లడం చాలా అద్భుతమన్నారు. ఆమెకు శ్రీవారి మీద ఉన్న నమ్మకం, భక్తి విశ్వాసాలు నడిపిస్తున్నాయన్నారు. ఆమెకున్న చిరకాల విశ్వాసానికి.. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు అండగా నిలవడం నిజంగా అద్భుతమని, ఇది ఎంతో స్ఫూర్తి దాయకమన్నారు.
బీఆర్ నాయుడు కీలక నిర్ణయం..
తిరుమలకు అలిపిరి మార్గం గుండా 116 ఏళ్ల వయస్సులోనూ తిరుమలకు వస్తున్న బామ్మ అచంచల భక్తి ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు. ఆ భక్తురాలికి, ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించాలని నిర్ణయించినట్లు చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. ఆమె గురించి ఎవరికైనా వివరాలు తెలిసి ఉంటే, దయచేసి టీటీడీ చైర్మన్ తిరుమల క్యాంపు కార్యాలయాన్ని నేరుగా సంప్రదించాలని పేర్కొన్నారు.
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం ఆమెపై, ఆమె కుటుంబ సభ్యులపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నట్లు బీఆర్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.
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