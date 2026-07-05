Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /CM Chandrababu naidu: 116 ఏళ్ల వయసులో మెట్ల మార్గంలో తిరుమలకు బామ్మ.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఏమన్నారో తెలుసా..?

CM Chandrababu naidu: 116 ఏళ్ల వయసులో మెట్ల మార్గంలో తిరుమలకు బామ్మ.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఏమన్నారో తెలుసా..?

116 years old woman clims alipiri: అలిపిరి మెట్ల మార్గం గుండా 116 ఏళ్ల బామ్మ తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వెళ్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. దీనిపై తాజాగా.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం స్పందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 05, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:02 PM IST
CM Chandrababu naidu: 116 ఏళ్ల వయసులో మెట్ల మార్గంలో తిరుమలకు బామ్మ.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఏమన్నారో తెలుసా..?
Image Credit: tirupatinews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CM Chandrababu naidu: 116 ఏళ్ల వయసులో మెట్ల మార్గంలో తిరుమలకు బామ్మ.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఏమన్నారో తెలుసా..?
AP CM chandrababu naidu6 min ago
2
Mount Chimborazo29 min ago
3
chandrababu1 hr ago
4
kannepalli pump house1 hr ago
5
Amazon prime day sale1 hr ago