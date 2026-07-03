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AP Gold Mines: ఏపీలో మరో బంగారు గని? లక్షన్నర హెక్టార్లలో బంగారు ఖనిజ నిక్షేపాలు!

Andhra Pradesh Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో భారీ బంగారు గని ఏర్పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే కర్నూలు జిల్లాలోని జొన్నగిరి బంగారు గనిలో ఉత్పత్తి ప్రారంభం కాగా.. ఇప్పుడు చిత్తూరు జిల్లాలో జొన్నగిరికి మించిన బంగారు గనిని గుర్తించినట్లు సమాచారం అందుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 03, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:17 AM IST
AP Gold Mines: ఏపీలో మరో బంగారు గని? లక్షన్నర హెక్టార్లలో బంగారు ఖనిజ నిక్షేపాలు!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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AP Gold Mines: ఏపీలో మరో బంగారు గని? లక్షన్నర హెక్టార్లలో బంగారు ఖనిజ నిక్షేపాలు!
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