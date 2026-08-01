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Tirumala: తిరుమల సేవలో జపాన్ ఓపెన్ చాంపియన్ పీవీ సింధు.. ఇతర ప్రముఖులు

Japan Open Champion PV Sindhu Tirumala Darshan And Other VIPs: తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని పలువురు ప్రముఖులు సందర్శించారు. బ్యాండ్మిటన్‌ క్రీడాకారిణి పీవీ సింధుతోపాటు తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడుకు చెందిన పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 01, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:53 PM IST
Tirumala: తిరుమల సేవలో జపాన్ ఓపెన్ చాంపియన్ పీవీ సింధు.. ఇతర ప్రముఖులు
Image Credit: PV Sindhu In Tirumala

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమల సేవలో జపాన్ ఓపెన్ చాంపియన్ పీవీ సింధు.. ఇతర ప్రముఖులు
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