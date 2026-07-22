/Tirumala Idol Theft: ఆంజనేయ స్వామికే రక్షణ లేదు.!. తిరుమలఘాట్ రోడ్డులో విగ్రహం చోరీపై భూమన కరుణాకరరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bhumana karunakar reddy reacts on hanuman idol theft incident: తిరుమలలో ఘాట్ రోడ్డులో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఉన్న వందల ఏళ్ల నాటి పంచలోహ విగ్రహాన్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి చోరీ చేశారు. అతని కదలికలు అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ఈ ఘటనపై టీటీడీ విజిలెన్స్ రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టింది. మరోవైపు ఈ ఘటన కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై తాజాగా.. టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకరరెడ్డి ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన స్థాయిలో ఆరోపణలు గుప్పించారు.
తిరుమలలో వందల ఏళ్ల క్రితం పురాతన విగ్రహం ఈరోజు చోరీ కు గురైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మాజీ ఈవో పి.వి.ఆర్ కే ప్రసాద్. 46 ఏళ్ల క్రితం పెద్ద ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారన్నారు. దీనికి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దీనికి బాధ్యత వహించాలన్నారు. తిరుమల ప్రక్షాళన అంటే ఇదేనా.?.. అంటూ ఏకీపారేశారు.
కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి భక్తులమని చెప్పుకునే పవన్ కళ్యాణ్ , బి.ఆర్ నాయుడు ఈరోజు తిరుమలలో ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం కు రక్షణ లేదన్నారు. ఇక ప్రజల్నిన ఏంకాపాడతారని ఎద్దేవా చేశారు. 25 వేల మందికి పైగా మెట్ల మార్గం పాదయాత్ర ద్వారా తిరుమలకు వెళ్లే మార్గంలో ఈ విగ్రహాన్ని దర్శిస్తారన్నారు. ప్రతి ఏటా హనుమాన్ జయంతి వైభవంగా టీటీడీ ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుందన్నారు. విగ్రహం చోరీ చేస్తున్న దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలు రికార్డు అయ్యాయన్నారు.
టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు చోరీ చేసిన దొంగ ను పిచ్చి వాడుగ ముద్ర వేసే కుట్ర జరుగుతోందని మాకు సమాచారం అందిందన్నారు. నిత్యం కొండపై ఏదో ఒక ఘోరం, అప చారం జరుగుతోందని భూమన కరుణాకరరెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో కూటమి ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తారు. దీనికి చంద్రబాబు బాధ్యత వహించాలని, చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు, టీటీడీ పాలకమండలి చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని భూమన కరుణాకరరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.
మరోవైపు పోలీసులు ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాన్ని చోరీ చేసిన నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఇక తిరుమలలో ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చోరీకి గురైందని తెలిసి శ్రీవారి భక్తులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విగ్రహం ఉండాల్సిన స్థలంలో లేక పోవడంతో, ఘాట్ రోడ్డుగుండా వెళ్తున్న భక్తులు అక్కడ ఆవేదనతో నమస్కరించి వెళ్లిపోతున్నారు. వెంటనే విగ్రహంను మరల అక్కడకు వచ్చేలా చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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