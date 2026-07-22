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Tirumala Idol Theft: ఆంజనేయ స్వామికే రక్షణ లేదు.!. తిరుమలఘాట్ రోడ్డులో విగ్రహం చోరీపై భూమన కరుణాకరరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bhumana karunakar reddy on ap cm: తిరుమలలో నిత్యం కొండపై ఏదో ఒక ఘోరం, అపచారం జరుగుతోందని మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో హనుమంతుడి పంచలోహ విగ్రహం చోరీ ఘటనపై ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వంపై భూమన కరుణాకరరెడ్డి నిప్పులు చెరిగారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:08 PM IST
Tirumala Idol Theft: ఆంజనేయ స్వామికే రక్షణ లేదు.!. తిరుమలఘాట్ రోడ్డులో విగ్రహం చోరీపై భూమన కరుణాకరరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala Idol Theft: ఆంజనేయ స్వామికే రక్షణ లేదు.. విగ్రహం చోరీపై భూమన కరుణాకరరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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