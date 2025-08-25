English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bhumana karunakar reddy: జగన్ తిరుమల పర్యటన అంటూ పుకార్లు.!. అసలు విషయం బైటపెట్టిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

YS Jagan Tirumala tour controvery: మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తిరుమలకు వెళ్లనున్నారని వస్తున్న రూమర్స్ పై టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో టీటీడీచైర్మన్ పై తీవ్ర స్థాయిలో మండి పడ్డారు.

Aug 25, 2025
  • జగన్ తిరుమల పర్యటనపై క్లారిటీ ఇచ్చిన భూమన..
  • బీఆర్ నాయుడిపై మండిపాటు..

Bhumana karunakar reddy: జగన్ తిరుమల పర్యటన అంటూ పుకార్లు.!. అసలు విషయం బైటపెట్టిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Bhumana karunakar reddy gives clarity on ys jagan Tirumala visit rumours: ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ తిరుమలకు ఈ నెల 27న వెళ్లనున్నారని వార్తలు జోరుగా ప్రచారం జరిగాయి. ఈ క్రమంలో దీనిపై తాజాగా.. చిత్తూరు జిల్లా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీటీడి చైర్మన్ బి.ఆర్ నాయుడు తనకు చెందిన ఒక ఛానెల్ లో విష ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు.
జగన్మోహన్ రెడ్డి 27న తిరుమల పర్యటన ఉందనంలో ఏ మాత్రం నిజంలేదన్నారు.

అంతేకాకుండా..  ఆయన అన్యమతస్తుడు, డిక్లరేషన్ పై సంతకం చేయాలంటూ, హిందువులు అంతా అసహ్యించుకుంటున్నారు అంటు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఐదేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా స్వామికు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన వ్యక్తి అని గుర్తు చేశారు. హిందు ధర్మ పరిరక్షణకు చంద్రబాబు కంటే కొన్ని వేల రెట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ రెడ్డి పాలనలోనే హింధుధర్మ పరిరక్షణ జరిగిందని భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అన్నారు. అంతేకాకుండా.. శ్రీనివాస దివ్య హోమం జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలోనే ప్రారంభించారన్నారు.

అసలు.. జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటనే లేదు.. ఆయన పర్యటిస్తున్నారు అంటు ఫేక్ న్యూస్ నడుపుతున్నారంటూ భూమన.. బీఆర్ నాయుడిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. హిందువులు మనోభావాలు దెబ్బతింటాయని..  పబ్బం గడుపుంకుంటున్నారు బొల్లినాయుడు కొంచెం అయినా ధార్మిక సంస్థకు చైర్మన్ అనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని, శ్రీవారి భక్తుల కోసం మంచిపనులు చేయాలని ఎద్దేవా చేశారు.

మరోవైపు  ఈనెల 27న జగన్ తిరుమల పర్యటన  ఉందని ఆయన అన్యమతస్థుడు కావడం వల్ల ఈసారి అయిన.. డిక్లరేషన్ పై జగన్ సంతకం చేస్తాడా !.. లేదా అంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించి క్లారిటీ ఇవ్వడంతో ఈ రూమర్స్ కు చెక్ పడింది.

 

tirumalaYS JaganBhumana Karunakar Reddyys jagan Tirumala tourbhumana karunakar reddy fire on br naidu

