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తిరుమల భక్తులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రెండు రోజులు వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు

Two Days VIP Break Darshan Cancel In Tirumala Temple: తిరుమల భక్తులకు భారీ అలర్ట్‌. తిరుమలలో రెండు రోజుల పాటు వీఐపీ బ్రేక దర్శనాలు రద్దయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని టీటీడీ అధికారులు ప్రకటించారు. ఆణివార ఆస్థానం.. కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజం నిర్వహిస్తుండడంతో తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం రద్దు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 05, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:27 AM IST
తిరుమల భక్తులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రెండు రోజులు వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు
Image Credit: VIP Break Darshan CancelSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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