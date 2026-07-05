/తిరుమల భక్తులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రెండు రోజులు వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు

Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయానికి వెళ్తున్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్. రెండు రోజుల పాటు తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. తిరుమలలో అత్యంత వైభవంగా జరిగే రెండు వేడుకల సందర్భంగా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తూ టీటీడీ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సిఫారసు లేఖలు కూడా స్వీకరించమని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు ప్రకటించారు. ఇంతకీ ఎందుకు? ఎప్పుడు? అనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
జూలై 14వ తేదీన కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించనున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. జూలై 17వ తేదీన శ్రీవారి ఆలయంలో ఆణివార ఆస్థానం నిర్వహిస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. ఈ రెండు రోజులు తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తూ టీటీడీ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జూలై 17న శ్రీవారి ఆలయంలో ఆణివార ఆస్థానం ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఆణివార ఆస్థానం, కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం సందర్భంగా ఈ రెండు రోజులు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా ఇతరులకు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. జూలై 13, 16వ తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సంబంధించిన సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించలేమని టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు. వీటితోపాటు ఆణివారం ఆస్థానం రోజు నిత్యం జరిగే ఆర్జిత సేవలు కూడా రద్దు చేశారు. జూలై 17న కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ ప్రకటన చేసింది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సహకరించాలని భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.
కొనసాగుతున్న రద్దీ
వారాంతం కావడంతో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 90 వేల మందికిపైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. శనివారం 90,546 మంది భక్తులు స్వామిని దర్శంచుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. కంపార్ట్మెంట్లు దాటి శిలా తోరణం వెలుపల వరకు భక్తుల క్యూలైన్ కొనసాగుతోంది. వైకుంఠంలోని కంపార్ట్మెంట్లు క్యూలైన్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఉచిత సర్వదర్శనానికి సుమారు 18-24 గంటల సమయం పడుతుండగా.. టైమ్ స్లాట్ (ఎస్ఎస్డీ) టోకెన్లు కలిగిన భక్తులకు 10 గంటలు సమయం పడుతోంది. ఇక రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి సుమారు 3 నుంచి5 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ అధికారులు ప్రకటించారు. నిన్న స్వామివారికి 36,303 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించగా.. నిన్న హుండీ ఆదాయం రూ.3.93 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ వెల్లడించింది.