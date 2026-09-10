Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /VIP Break Darshan: వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులు.. తిరుమల వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు

VIP Break Darshan: వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులు.. తిరుమల వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు

VIP Break Darshans Cancelled In Tirumala: తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వెళ్తున్న భక్తులకు భారీ అలర్ట్‌. వరుస సెలవులు ఉన్న నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతుండడంతో తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దయ్యాయి. భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 10, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:29 PM IST
VIP Break Darshan: వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులు.. తిరుమల వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు
Image Credit: Tirumala Temple VIP Break Darshan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
VIP Break Darshan: వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులు.. తిరుమల వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు
2
3
4
5