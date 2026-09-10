/VIP Break Darshan: వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులు.. తిరుమల వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు

Tirumala VIP Break Darshans Cancelled: వరుస సెలవులు వస్తుండడంతో తిరుమల క్షేత్రానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తుండడంతో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భక్తుల సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరిగిపోతుండడంతో దర్శనానికి సమయం పెరిగిపోతున్నది. ఈ నేపథ్యంలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్వనాలతోపాటు సిఫారసు లేఖలను రద్దు చేస్తూ టీటీడీ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇది దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు తిరుమలకు రావాలని సూచించారు.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా పెరిగింది. భారీగా భక్తుల రద్దీ పెరుగుతుండడంతో క్యూలైన్లలో అన్నీ క్యూలైన్లు నిండిపోయాయి. శ్రీవారి దర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. దర్శనం కోసం గంటల తరబడి వేచి చూస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 12 నుంచి 14వ తేదీ వరకు వరుస సెలవులు ఉండడంతో ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని టీటీడీ అంచనా వేసింది. రద్దీ దృష్ట్యా టీటీడీ పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సెప్టెంబర్ 12వ తేదీన శనివారం సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరణ ఉండదని ప్రకటించింది.
ఇక అంతేకాకుండా సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ ఆదివారం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాల సమయాన్ని సామాన్య భక్తులకు కేటాయించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. సామాన్య భక్తులకు మరింత సులభంగా శ్రీవారి దర్శనం కల్పించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దర్శన ఏర్పాట్లపై టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది. టీటీడీ నిర్ణయానికి భక్తులు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. రద్దీ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు తమకు సహకరించాలని టీటీడీ అధికారులు సూచనలు చేశారు.
ఆక్టోపస్ విన్యాసాలు
తిరుమలలో లడ్డూ కౌంటర్ల వద్ద ఆక్టోపస్ సిబ్బంది విన్యాసాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. భక్తుల రద్దీని క్రమబద్ధీకరిస్తూ.. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దర్శనం, లడ్డూ ప్రసాదం కోసం భక్తులను సిబ్బంది సమన్వయం చేస్తున్నారు. లడ్డూ కౌంటర్ల వద్ద భారీగా భక్తుల రద్దీ ఉండటంతో ఆక్టోపస్ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. క్యూలైన్లను క్రమబద్ధీకరిస్తూ.. భక్తులకు అవసరమైన సూచనలు చేస్తూ రద్దీ నియంత్రణకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఆక్టోపస్ సిబ్బంది సమన్వయంతో లడ్డూ కౌంటర్ల వద్ద భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి.