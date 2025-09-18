English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Huge python hulchul in alipiri tirumala: నడక మార్గంలో భారీ కొండ చిలువ కన్పించడంతో భక్తులు ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో అది దాదాపు 12 అడుగుల పెద్దదిగా ఉంది. భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 18, 2025, 09:53 AM IST
Python spotted in Tirumala Video: వామ్మో.. తిరుమల మెట్ల మార్గంలో 12 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. షాకింగ్ వీడియో ..

 Python spotted at alipiri Steps In Tirumala Hills trending Video: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీగా వానలు కురుస్తున్నాయి.ఈ క్రమంలో ఎక్కడ చూసిన రోడ్లన్ని కూడా చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. కాలనీలు అన్ని కుంటలుగా మారిపోయాయి. ఎక్కడ చూసిన కూడా జనాలు భయపడిపోతున్నారు. అయితే.. కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులు కూడా భారీ వర్షాలతో ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో కొండకు భారీగా భక్తులు చేరుకుంటున్నారు.

 టీటీడీ కూడా భక్తులకు ఇక్కట్లు కల్గకుండా అనేక చర్యలు చేపట్టింది.  ముఖ్యంగా కాలి నడక మార్గంలో భక్తులు ఎక్కువగా తిరుమలకు వెళ్తుంటారు. ఇటీవల అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో తరచుగా చిరుత పులులు, పాములు, కొండ చిలువలు,  ఎలుగు బంట్లు మెట్ల మార్గంలోకి వస్తున్నాయి.

 

ఇప్పటికే తిరుమల మెట్ల మార్గంలో వెళ్తున్న భక్తుల్ని గుంపులుగా వెళ్లాలని టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది హెచ్చరిస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా.. ఒక కొండ చిలువ మెట్ల మార్గంలో హల్ చల్ చేసింది.

తిరుమలలోని అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో భారీ కొండ చిలువ వచ్చింది. దీంతో భక్తుల భయంతో పరుగులు పెట్టారు.దాదాపు అది పన్నెండు అడుగుల పొడవుంది. వెంటనే భక్తులు టీటీడీ విజిలెన్స్ కు సమాచారం ఇచ్చారు.  

ఫారెస్ట్ సిబ్బంది రంగంలోకి కొండ చిలువను  జాగ్రత్తగా పట్టుకుని తిరిగి అడవిలో వదిలేశారు. అయితే.. తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ఇలాంటి ఘటనలతో భక్తులు భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. మరోవైపు టీటీడీ కూడా భక్తులకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaBig Pythontirumala alipiriPython spotted at AlipiriVideo Viral

