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Tirumala SSD Tokens: తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ.. ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ రద్దు

Big Update To Devotees Today SSD Token Issue Cancelled: కలియుగ వైకుంఠవాసుడు కొలువుదీరిన తిరుమల క్షేత్రానికి భక్తులు పోటెత్తారు. దీంతో నేడు జారీ చేయాల్సిన ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు జారీ చేయడం లేదని టీటీడీ అధికారులు ప్రకటించారు. భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 19, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:18 AM IST
Tirumala SSD Tokens: తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ.. ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ రద్దు
Image Credit: SSD Tokens Cancel

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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