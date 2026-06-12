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Ambani Family: ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో ముకేశ్‌ అంబానీ కుటుంబం.. తిరుమల, శ్రీకాళహస్తి సందర్శన

Mukesh Ambani Family Temple Tour Offers Special Pooja At Tirumala Temple: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడు.. భారతదేశంలోనే అపర కుబేరుడు ముకేశ్‌ అంబానీ కుటుంబం ఆధ్యాత్మిక యాత్రకు వచ్చింది. ఏపీలోని ప్రముఖ క్షేత్రాలు తిరుమల, శ్రీకాళహస్తిని అంబానీ కుటుంబసభ్యులు సందర్శించారు. ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఆ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 12, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:15 PM IST
Ambani Family: ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో ముకేశ్‌ అంబానీ కుటుంబం.. తిరుమల, శ్రీకాళహస్తి సందర్శన
Image Credit: Mukesh Ambani Family Temple Tour

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ambani Family: ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో అంబానీ కుటుంబం.. తిరుమల, శ్రీకాళహస్తి సందర్శన
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