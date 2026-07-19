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Tirumala: తిరుమల రెండో ఘాట్ రోడ్డులో కారు బోల్తా..హైదరాబాద్ భక్తులకు తీవ్రగాయాలు.. వీడియో..

Tirumala ghat road accident: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో కారు ప్రమాదం జరగటంతో హైదరాబాద్ కు చెందిన భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది రంగంలోకి ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేసే పనిలో పడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 19, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:41 PM IST
Tirumala: తిరుమల రెండో ఘాట్ రోడ్డులో కారు బోల్తా..హైదరాబాద్ భక్తులకు తీవ్రగాయాలు.. వీడియో..
Image Credit: tirumalaghatroadaccident

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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