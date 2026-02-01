Chandrababu naidu: శ్రీవారిని అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయాలా..?.. వైసీపీపై నిప్పులు చెరిగిన సీఎం చంద్రబాబు.. ఏమన్నారంటే..?

Chandrababu naidu fires on Ysrcp Leaders on Tirumala laddu row: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం తిరుమల లడ్డు వివాదం మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే దీనిపై సిట్ నివేదిక కూడా ఇచ్చింది. జంతువుల కొవ్వువంటి అవశేషాలను లేవని సిట్ పేర్కొంది. దీనిపై వైసీపీ కూటమి సర్కారుపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తుంది. కావాలని తిరుమల శ్రీవారిపై కూటమి ప్రభుత్వం నిరాధార ఆరోపణలు చేసిందని వైసీపీ నేతలు మండిపడుతున్నారు. వెంటనే దీనిపై చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం రియాక్ట్ కావాలని చెబుతున్నారు. దీనిపై ఏపీలో కూటమి వర్సెస్ వైసీపీల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది. అయితే.. తిరుమల లడ్డు వివాదంపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గతంలో తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారంలో నివేదిక వచ్చిందని దాన్ని చూసిన తర్వాత తాము మాట్లాడామన్నారు. తిరుమల పవిత్రతను కాపాడ్డానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. ఎన్డీడీబీ నివేదికను బట్టి తిరుమలలడ్డులో కల్తీ నెయ్యి జరిగిందని గతంలో తాము చెప్పామన్నారు.
దీనిపై సమగ్ర విచారణకు సిట్ ను ఏర్పాటు చేస్తే తమ పైన ఆరోపణలు చేయడం ఏంటన్నారు. సిట్ నివేదిక వస్తే తమపైనే ఆరోపణలా అంటూ మండిపడ్డారు . శ్రీవారంటే తనకు ఎంతో భక్తి అని, మహాద్వారం ద్వారా వెళ్లే అవకాశం ఉన్నా... సామాన్య భక్తుడిగానే స్వామి దర్శనానికి వెళ్తున్నట్లు చెప్పారు.
అపచారం , మహాపాపం చేసి దానిని కప్పి పుచ్చుకోవడానికి నాపైనే తిరిగి దాడి చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని బజారుకు ఈడ్చేలా వైసీపీ నేతల చర్యలు ఉన్నాయని ముఖ్య మంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాజీ సీఎం జగన్ పై మండిపడ్డారు. అదేవిధంగా.. శ్రీవారిని అడ్డుపెట్టుకుని రాజకీయం చేస్తే భగవంతుడు చూస్తూ ఊరుకోడని వైసీపీపై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
