Chennai Bengaluru Mysuru Bullet Train: దేశంలో రైల్వే వ్యవస్థను మరింత వేగవంతం, పటిష్టం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. ఇప్పటికే ముంబై–అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ఉండగా... ఇప్పుడు దక్షిణ భారతదేశానికి కూడా హైస్పీడ్ రైలు సేవలను తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో చెన్నై–బెంగళూరు–మైసూరు హైస్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టింది. ఇందులో తొలి దశగా చెన్నై నుంచి బెంగళూరు వరకు 306.2 కిలోమీటర్ల హైస్పీడ్ కారిడార్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టులో అత్యంత కీలకమైన అంశం.. గంటకు 350 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగంతో బుల్లెట్ ట్రైన్లు ప్రయాణించేలా ట్రాక్ను రూపొందించడం. సాధారణంగా ప్రస్తుతం రైళ్లు గంటకు 110 నుంచి 130 కిలోమీటర్ల వేగంతోనే నడుస్తుంటాయి. వందే భారత్ రైళ్లు కూడా పరిమిత వేగంతోనే ప్రయాణిస్తున్నాయి. కానీ బుల్లెట్ ట్రైన్లు అందుకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ప్రత్యేక ట్రాక్లు, ప్రత్యేక సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ, అత్యాధునిక భద్రతా ప్రమాణాలతో ఈ రైళ్లు నడుస్తాయి.
ఈ హైస్పీడ్ కారిడార్లో మొత్తం 8 స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులో ఏపీలోని చిత్తూరు ఒక కీలక స్టేషన్గా ఉండబోతోంది. దీంతో చిత్తూరు జిల్లా జాతీయ స్థాయి హైస్పీడ్ రైలు నెట్వర్క్లో చోటు దక్కించుకోనుంది. తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, పలమనేరు, పూతలపట్టు ప్రాంతాలకు కూడా ఈ ప్రాజెక్టు పరోక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో అత్యంత క్లిష్టమైన ఇంజినీరింగ్ సవాలు ఎదురు కాబోతున్నాయి. కౌండిన్య వన్యప్రాణి అభయారణ్యం కింద 11.8 కిలోమీటర్ల పొడవైన టన్నెల్ నిర్మాణం చేపట్టబోతున్నారు. అడవిలోని ఏనుగులు, జింకలు, చిరుతలతో పాటు వన్యప్రాణుల సహజ సంచారానికి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా భూగర్భంలో ఈ సొరంగాన్ని నిర్మించబోతున్నారు. పర్యావరణానికి అత్యల్ప నష్టం కలిగేలా ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతికతను ఈప్రాజెక్టులో వినియోగించబోతున్నారు.
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రీ-కన్స్ట్రక్షన్ పనులకు సంబంధించిన టెండర్లను ఆహ్వానించింది. ఇందులో భూసర్వేలు, జియోటెక్నికల్ పరిశోధనలు, నేల బలాన్ని పరీక్షించడం, బ్రిడ్జిలు, టన్నెల్ల డిజైన్లు సిద్ధం చేయడం, భూసేకరణకు సంబంధించిన సాంకేతిక అధ్యయనాలు, పర్యావరణ ప్రభావ అంచనాలు, యుటిలిటీ షిఫ్టింగ్ వంటి కీలక పనులు చేపట్టనున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతే అసలు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే... చెన్నై–బెంగళూరు మధ్య ప్రయాణ సమయం భారీగా తగ్గుతుంది. ఐటీ రంగ ఉద్యోగులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, వ్యాపారవేత్తలు, విద్యార్థులు, పర్యాటకులకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారుతుంది. రెండు మెట్రో నగరాల మధ్య ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మరింత వేగవంతం కానున్నాయి.
ముఖ్యంగా చిత్తూరు జిల్లాకు ఈ ప్రాజెక్టు ఒక గేమ్ ఛేంజర్గా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. హైస్పీడ్ స్టేషన్ చుట్టూ కొత్త పరిశ్రమలు, ఐటీ పార్కులు, లాజిస్టిక్స్ హబ్లు, హోటళ్లు, కమర్షియల్ ప్రాజెక్టులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. భూముల విలువ పెరగడంతో పాటు వేలాది మందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు లభించవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా. చెన్నై–బెంగళూరు బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం ప్రీ-కన్స్ట్రక్షన్ టెండర్లు ఆహ్వానించడం... ఒక సాధారణ పరిపాలనా ప్రక్రియ మాత్రమే కాదని, దక్షిణ భారతదేశ హైస్పీడ్ రైలు కల సాకారం దిశగా పడిన కీలక అడుగుగా ఇక్కడి నేతలు భావిస్తున్నారు . అన్ని అనుమతులు, సర్వేలు, భూసేకరణ ప్రక్రియలు పూర్తయిన తర్వాత నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమైతే.. చిత్తూరు జిల్లా దేశంలోనే అత్యాధునిక రవాణా వ్యవస్థలో భాగం కానుంది. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాజెక్టు దక్షిణ భారత ఆర్థికాభివృద్ధికి కొత్త వేగాన్ని అందిస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.