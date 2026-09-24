Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /గేమ్ ఛేంజర్‌గా కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్ట్.. చిత్తూరు జిల్లాకు ప్రయోజనాలు ఏంటి..?

గేమ్ ఛేంజర్‌గా కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్ట్.. చిత్తూరు జిల్లాకు ప్రయోజనాలు ఏంటి..?

Chennai Bengaluru Mysuru Bullet Train: దక్షిణ భారతదేశ రైల్వే చరిత్రలో ఓ కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుందా...? గంటల ప్రయాణాన్ని నిమిషాలకు కుదించే బుల్లెట్ ట్రైన్ కల నిజం కాబోతోందా...? చెన్నై–బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ముందడుగు వేసింది. ప్రీ-కన్స్ట్రక్షన్ పనుల కోసం టెండర్లను ఆహ్వానించింది. ఈ హైస్పీడు బుల్లెట్ రైళ్లు ప్రాజెక్టులో రైల్వే శాఖకు ఎదురయ్యే సవాళ్లు ఏంటి..? ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల చిత్తూరు జిల్లాకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి...?

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 24, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:43 PM IST
గేమ్ ఛేంజర్‌గా కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్ట్.. చిత్తూరు జిల్లాకు ప్రయోజనాలు ఏంటి..?
Image Credit: High Speed Rail

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
గేమ్ ఛేంజర్‌గా కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్ట్.. చిత్తూరు జిల్లాకు ప్రయోజనాలు ఏంటి..?
2
3
4
5