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Tirumala: భార్యతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బెల్లంకొండ హీరో, పలువురు ప్రముఖులు

Cine Actor Bellamkonda Srinivas Visits Tirumala Temple: కలియుగ వైకుంఠవాసుడు కొలువుదీరిన తిరుమలకు సాధారణ భక్తులతోపాటు వీఐపీలు తరలివచ్చారు. స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకోగా.. వారికి టీటీడీ అధికారులు ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించడమే కాకుండా తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 28, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:13 PM IST
Tirumala: భార్యతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బెల్లంకొండ హీరో, పలువురు ప్రముఖులు
Image Credit: Tirumala Darshan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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