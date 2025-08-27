English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesha in sky Video: వినాయక చవితి వేళ తిరుమలలో అద్భుతం.. ఆకాశంలో కొలువుదీరిన గణపయ్య.. వీడియో వైరల్..

Ganesh Chaturthi festival:  తిరుమలలో ఆకాశంలో గణనాథుడి ప్రతిరూపం కొలువు దీరింది. దీంతో భక్తులు భక్తిభావనలతో పొంగిపొతున్నారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 27, 2025, 03:29 PM IST
  • ఆకాశంలో గణపతి స్వరూపం..
  • వీడియో వైరల్..

Ganesha in sky Video: వినాయక చవితి వేళ తిరుమలలో అద్భుతం.. ఆకాశంలో కొలువుదీరిన గణపయ్య.. వీడియో వైరల్..

cloud formation look like ganesha in Tirumala video: దేశ వ్యాప్తంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన కూడా గణపయ్యలను ప్రత్యేకంగా మండపాలలో, ఇళ్లలో ప్రతిష్టిస్తున్నారు. చిన్నా, పెద్దా అని తేడాలేకుండా గణేష్ ఉత్సవాలలో సందడిగా పాల్గొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కడ చూసిన పండగ వాతావరణం కన్పిస్తుంది. ఉదయం నుంచి ఆలయాలన్ని భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. ప్రజలు తమ విఘ్నాల్ని దూరం చేయాలని ఆ ఏకదంతుడ్ని ప్రత్యేకంగా మొక్కులు మొక్కుకుంటున్నారు.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తిరుమలలో అద్బుత ఘటన చోటు చేసుకుంది. గణపయ్య చవితి పండగ వేళ తిరుమలలో గణపయ్య ఆకాశంలో కొలువు దీరారు. అచ్చం మేఘాలన్ని కూడా వినాయకుడి ప్రతిరూపంలాగా మేఘాలు ఏర్పడ్డాయి.  దీంతో కొంత మంది భక్తులు చూసిఈ అరుదైన ఘటనను తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.  దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.

 

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తిరుమలలో  గణపయ్య ఆకాశంలో వెలిశారని జై గణేశా అంటూ భక్తితో పొంగిపోతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరోవైపు తిరుమలలో గణేష్ చవితి ఫెస్టివల్ నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీ కొంత తగ్గింది.

టీటీడీ అధికారులు కుండ పొతగా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో కీలక అలర్ట్ ను జారీ చేశారు. చిన్న పిల్లలు, పెద్దల విషయంలో తిరుమలు వచ్చే వారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో భక్తులకు సూచించింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaHeavy RainsGanesh Chaturthicloudformation look like real ganeshaTTD News

