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Tirupati: ఇది భయ్యా.. అసలైన బంధం.!. విడాకుల కోసం వచ్చి మళ్లీ దండలు మార్చుకున్న జంట.. అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Putturu couple divorce news: కొన్ని రోజులుగా భార్యభర్తలు ఇద్దరు తమకు డైవర్స్ కావాలని కోర్టుల చుట్టు తిరుగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో లోక్ అదాలత్‌లో పుత్తూరు సబ్ కోర్టు సీనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి రాఘవేంద్ర వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. దీంతో వారిద్దరు కూడా తమ మనస్సుల్ని మార్చుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:22 AM IST
Tirupati: ఇది భయ్యా.. అసలైన బంధం.!. విడాకుల కోసం వచ్చి మళ్లీ దండలు మార్చుకున్న జంట.. అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: putturucouplenews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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