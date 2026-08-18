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Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో క్రికెటర్‌ తిలక్‌ వర్మ.. పలువురు ప్రముఖులు

Cricketer Tilak Varma And Other VIPs Visits Tirumala Temple: తిరుమలలో అనూహ్యంగా భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వారాంతం ముగిసినా కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో స్వామిని దర్శించుకుంటున్నారు. మంగళవారం పలువురు ప్రముఖులు స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఇంతకీ ఎవరెవరో తెలుసా?

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 18, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:14 AM IST
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో క్రికెటర్‌ తిలక్‌ వర్మ.. పలువురు ప్రముఖులు
Image Credit: Cricketer Tilak Varma

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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