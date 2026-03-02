English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati AP
  • Tirumala Video: తిరుమలలో ఘోరం.!. క్యూలైన్‌లో తోటి భక్తుడ్ని బెల్ట్ తో కొట్టిన వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్..

Tirumala Video: తిరుమలలో ఘోరం.!. క్యూలైన్‌లో తోటి భక్తుడ్ని బెల్ట్ తో కొట్టిన వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్..

Devotees fighting in Tirumala queline: తిరుమల క్యూలైన్ లలో భక్తులు తిట్టుకుంటూ ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై భక్తులు ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 2, 2026, 06:08 PM IST
  • తిరుమల క్యూలైన్ లలో రెచ్చిపోయిన వ్యక్తి..
  • భక్తుడిపై దాడి..

Trending Photos

EPFO CBT Meeting: హోలీకి ముందు గుడ్‌న్యూస్.. 31కోట్ల మందికి ప్రయోజనం.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
5
PF Interest Rate
EPFO CBT Meeting: హోలీకి ముందు గుడ్‌న్యూస్.. 31కోట్ల మందికి ప్రయోజనం.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
6
Holiday Tomorrow India
School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!
6
India oil crisis
Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!
Gold Price: భారీగా పెరగనున్న బంగారం ధర.. ఇరాన్‌ సంక్షోభంతో పెట్రోల్‌ మంట కూడా తప్పదా?
5
Gold
Gold Price: భారీగా పెరగనున్న బంగారం ధర.. ఇరాన్‌ సంక్షోభంతో పెట్రోల్‌ మంట కూడా తప్పదా?
Tirumala Video: తిరుమలలో ఘోరం.!. క్యూలైన్‌లో తోటి భక్తుడ్ని బెల్ట్ తో కొట్టిన వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్..

Devotees fighting each other in Tirumala Temple que line video: తిరుమలలో భక్తులు రద్దీ  ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. మరోవైపు మార్చి 3న చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఎస్ ఎస్ డీ టొకెన్ల జారీని రద్దు చేశారు. అన్ని ఆర్జీత సేవల్ని కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 8 వరకు ఆలయంమూసి వేసిఉంచుతారని, ఆ తర్వాత శుద్దిని నిర్వహించి మరల శ్రీవారి దర్శనాలకు భక్తుల్ని అనుమతిస్తామని టీటీడీ వెల్లడించింది. మరోవైపు ఇప్పటికే రెండు రోజుల పాటు స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం (ఎస్‌ఎస్‌డీ) టోకెన్ల జారీని రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం, మార్చి 1, 2 తేదీల్లో తిరుపతిలోని కౌంటర్లలో ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు జారీ చేయబడవు.  దీంతో తిరుమలలో క్యూలైన్ లలో ఉన్న భక్తులు స్వామి వారి దర్శనం కోసం గంటల పాటు వేచి ఉంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ముఖ్యంగా తిరుమలలో  క్యూలైన్ లలో కొంత మంది భక్తులు ప్రవర్తించిన తీరు నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  క్యూలైన్ లలో స్వామి వారి దర్శనంకు గంటల కొద్ది వేచి ఉండాల్సి రావడంతో వారి మధ్య తోపులాట జరిగింది. కొంత మంది భక్తులు వాగ్వాదంకు దిగారు. ఇక ఒక వ్యక్తి ఏకంగా తన బెల్ట్ తీసి మరీ మరో భక్తుడ్ని కొట్టాడు.

అక్కడున్న వారు ఎంత కంట్రోల్ చేసేందుకు ప్రయత్నించిన కూడా అతను వెనక్కు తగ్గలేదు. మొత్తంగా వారంతా కొట్టుకుంటు దారుణంగా ప్రవర్తించారు. దీంతో పెద్ద గందర గోళం ఏర్పడింది.ఈ ఘటనను క్యూలైన్ లలో ఆవల ఉన్న వ్యక్తి వీడియో తీయడంతో వీరి దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Read more: Br Naidu Video: మరో వివాదంలో బీఆర్ నాయుడు.. టీటీడీ చైర్మన్ బాధ్యతపై సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

ఇది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో దీనిపై శ్రీవారి భక్తులు మండిపడుతున్నారు. మరీ దారుణమని, భక్తులు ఇంత నీచంగా ప్రవర్తించవద్దని చెప్తున్నారు. టీటీడీ వెంటనే బెల్ట్ తో దాడికి దిగిన వ్యక్తిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTTD NewsTirumala que lineVideo ViralLunar Eclipse 2026

Trending News