Devotees fighting each other in Tirumala Temple que line video: తిరుమలలో భక్తులు రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. మరోవైపు మార్చి 3న చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఎస్ ఎస్ డీ టొకెన్ల జారీని రద్దు చేశారు. అన్ని ఆర్జీత సేవల్ని కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 8 వరకు ఆలయంమూసి వేసిఉంచుతారని, ఆ తర్వాత శుద్దిని నిర్వహించి మరల శ్రీవారి దర్శనాలకు భక్తుల్ని అనుమతిస్తామని టీటీడీ వెల్లడించింది. మరోవైపు ఇప్పటికే రెండు రోజుల పాటు స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం (ఎస్ఎస్డీ) టోకెన్ల జారీని రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం, మార్చి 1, 2 తేదీల్లో తిరుపతిలోని కౌంటర్లలో ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు జారీ చేయబడవు. దీంతో తిరుమలలో క్యూలైన్ లలో ఉన్న భక్తులు స్వామి వారి దర్శనం కోసం గంటల పాటు వేచి ఉంటున్నారు.
ముఖ్యంగా తిరుమలలో క్యూలైన్ లలో కొంత మంది భక్తులు ప్రవర్తించిన తీరు నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. క్యూలైన్ లలో స్వామి వారి దర్శనంకు గంటల కొద్ది వేచి ఉండాల్సి రావడంతో వారి మధ్య తోపులాట జరిగింది. కొంత మంది భక్తులు వాగ్వాదంకు దిగారు. ఇక ఒక వ్యక్తి ఏకంగా తన బెల్ట్ తీసి మరీ మరో భక్తుడ్ని కొట్టాడు.
అక్కడున్న వారు ఎంత కంట్రోల్ చేసేందుకు ప్రయత్నించిన కూడా అతను వెనక్కు తగ్గలేదు. మొత్తంగా వారంతా కొట్టుకుంటు దారుణంగా ప్రవర్తించారు. దీంతో పెద్ద గందర గోళం ఏర్పడింది.ఈ ఘటనను క్యూలైన్ లలో ఆవల ఉన్న వ్యక్తి వీడియో తీయడంతో వీరి దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఇది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో దీనిపై శ్రీవారి భక్తులు మండిపడుతున్నారు. మరీ దారుణమని, భక్తులు ఇంత నీచంగా ప్రవర్తించవద్దని చెప్తున్నారు. టీటీడీ వెంటనే బెల్ట్ తో దాడికి దిగిన వ్యక్తిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.