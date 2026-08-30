Devotees fires on ttd for ssd tokens timings in tirumala: తిరుమలలో భక్తులు రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. మరోవైపు శ్రావణ మాసం ఎఫెక్ట్ , వరుస పండగలసెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమలకు భారీగా భక్తులు చేరుకుంటున్నారు. అయితే.. టీటీడీ కూడా భక్తుల కోసం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా తిరుమలలో ఇటీవల ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీ సమయాల్ని టీటీడీ తరచుగా మార్పులు చేస్తుంది. గత కొన్ని రోజులుగా తిరుమలలో రాత్రి పూట కూడా టోకెన్లు జారీ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత తెల్లవారు జామున మరల మధ్యాహ్నం 11 గంటలు.. ఈవిధంగా టైమింగ్స్ లను టీటీడీ ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేస్తుంది. దీంతో అసలు ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు ఏ సమయంలో జారీ చేస్తున్నారో తెలియక భక్తులు తీవ్ర గందరగోళంకు గురౌతున్నారు.
ఇక గంటల కొద్ది క్యూలైన్ లలో నిల్చున్న తర్వాత కొంత మందికే టొకెన్లు రావడంతో మిగత వారు అసహానంకు గురౌతున్నారు. ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీ సంఖ్యను పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఒకటే టైమింగ్ ను నిర్ణయించాలని దాన్ని భక్తులు పాటిస్తారని చెప్తున్నారు.
ఎక్కడో దూరం నుంచి వచ్చే భక్తులు ఈ విధంగా తరచుగా టైమింగ్ లను మారుస్తు ఉండటంతో చాలా మంది టోకెన్ లు దొరక్క, సమయంకు రాలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీనిపై టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకొవాలని శ్రీవారి భక్తులు కోరుతున్నారు.
మరోవైపు తిరుపతిలో ప్రతి రోజు.. మూడు ప్రాంతాలలో ఎస్ ఎస్ డీ టొకెన్లను జారీ చేస్తారు. టోకెన్ల జారీ కేంద్రాలు (తిరుపతి):భూదేవి కాంప్లెక్స్ (అలిపిరి బస్టాండ్ ఎదురుగా) శ్రీనివాసం (తిరుపతి బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా) విష్ణు నివాసం (తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా) .. ఎస్ ఎస్ డీ టొకెన్లను జారీ చేస్తారు.
తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తులు రద్దీ కొనసాగుతుంది. అంతే కాకుండా ఎస్ ఎస్ డీ టొకెన్లుఉన్న వారికి దర్శనాలకు 6 గంటల సమయం పడుతుంది. రూ. 300 దర్శనాల వారికి 4 నుంచి5 గంటల సమయం పడుతుంది. ఇక సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. భక్తులకు క్యూలైన్ లలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కల్గకుండా అన్నిరకాల చర్యలు తీసుకుంటుంది.