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Tirumala: తిరుమలలో గందర గోళం.!. ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీపై శ్రీవారి భక్తులు సీరియస్.!.

Tirumala update: ఇటీవల తిరుమలలో ప్రతి బుధవారం  ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీని నిలుపుదల చేశారు.ఈ నేపథ్యంలో ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీలో తరచుగా సమయాలను మార్చుతు ఉండటంపై భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:49 PM IST
Tirumala: తిరుమలలో గందర గోళం.!. ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీపై శ్రీవారి భక్తులు సీరియస్.!.
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమలలో గందర గోళం.. ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీపై శ్రీవారి భక్తులు సీరియస్.!.
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