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Tirumala Traffic Jam: అలిపిరిలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌.. తిరుమలలో అనూహ్యంగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

Traffic Jam At Alipiri Tollgate Heavy Rush Of Devotees In Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయానికి అనూహ్యంగా భక్తుల రద్దీ పెరిగిపోయింది. పాఠశాలలకు సెలవులు ముగుస్తుండడంతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తిరుమలను దర్శించుకుంటున్నారు. దీంతో అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద భారీగా వాహనాలు బారులు తీరాయి. తిరుమల కొండలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 13, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:19 PM IST
Tirumala Traffic Jam: అలిపిరిలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌.. తిరుమలలో అనూహ్యంగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ
Image Credit: Traffic Jam At Alipiri Tollgate

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala Traffic Jam: అలిపిరిలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌.. తిరుమలలో అనూహ్యంగా భక్తుల రద్దీ
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