Devotees selfie with actress manasa Varanasi video: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు దేశ, విదేశాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో సెలబ్రీటీల తాకిడి కూడా తిరుమలకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇటీవల తిరుమలలో సెల్పీలు, రీల్స్ లపై టీటీడీ చాలా సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా మాడవీధుల్లో రీల్స్ లు, రాజకీయాలు మాట్లాడటంపై టీటీడీ చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది భక్తులు అతి వల్ల తిరుమల తరచుగా వివాదాల్లో ఉంటుంది. ఇటీవల టాలీవుడ్ నటి మానసా వారణాసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం తర్వాత ఆమె మాడవీధుల్లో వెళ్తుంగా కొంత మంది భక్తులు ఆమెను గమనించారు.
Manasa Varanasi Visited Tirumala Tirupati Devasthanam 💚✨#ManasaVaranasi pic.twitter.com/UOi3a0LiW0
— 🆃🅰🅼🅸🅻 🅲🅸🅽🅴🅼🅰 🆃🅰🅻🅺🆂 (@tamilcinema_12) August 14, 2026
వెంటనే చుట్టు ముట్టి సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. ఆమె వద్దని వారిస్తు కూడా వినకుండా నెట్టుకుంటూ సెల్ఫీల కోసం ఎగబడ్డారు. ఈ ఘటనతో హీరియిన్ మానసావారణాసి కూడా తీవ్ర అసౌకర్యంకు గురయ్యారు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో దీనిపై నెట్టింట దుమారం రాజుకుంది.
తిరుమలకు వచ్చింది శ్రీవారినిదర్శంచుకునేందుకా..?.. లేదా సెలబ్రీటీల సెల్ఫీల కోసమా..?..అంటూ కొంత మంది నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో తిరుమల మాడవీధుల్లో మరోసారి సెల్ఫీల రచ్చ కాస్త వార్తలలో నిలిచింది.
తెలంగాణకు చెందిన హీరోయిన్ మానసా వారణాసి 2020లో ఫెమినా మిస్ ఇండియా అందాల కిరీటాన్ని అందుకున్నారు. ఆతర్వాత.. 2024లో 'దేవకీ నందన వాసుదేవ'లో నటించారు. ఈ ఏడాది కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీతో మంచి హిట్ అందుకున్న విషయం తెలిసిందే.
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