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Manasa Varanasi: హీరోయిన్‌తో సెల్ఫీల కోసం ఎగబడ్డ భక్తులు.. ఒకర్ని మరోకరు నెట్టుకుంటూ.. వీడియో వైరల్...

Manasa varanasi row: తిరుమల మాడవీధుల్లో భక్తులు నటితో సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఎగబడ్డారు. చుట్టుపక్కల భక్తుల గురించి కూడా ఆలోచించలేదు. ఈ ఘటనపై నెట్టింట దుమారం రాజుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 14, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:07 PM IST
Manasa Varanasi: హీరోయిన్‌తో సెల్ఫీల కోసం ఎగబడ్డ భక్తులు.. ఒకర్ని మరోకరు నెట్టుకుంటూ.. వీడియో వైరల్...
Image Credit: manasavaranasiselfierowintirumala

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Manasa Varanasi: హీరోయిన్‌తో సెల్ఫీల కోసం ఎగబడ్డ భక్తులు.. ఒకర్ని మరోకరు నెట్టుకుంటూ.. వీడియో వైరల్...
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