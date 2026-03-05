English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati AP
  • Divvela Madhuri Cake Cutting: తిరుమల కొండపై అపచారం..బిగ్‌బాస్ దివ్వెల మాధురిపై కేసు నమోదు..భక్తులు ఆగ్రహం!

Divvela Madhuri Cake Cutting: తిరుమల కొండపై అపచారం..బిగ్‌బాస్ దివ్వెల మాధురిపై కేసు నమోదు..భక్తులు ఆగ్రహం!

Divvela Madhuri Thanuja Birthday Cake Cutting: తిరుమల పవిత్రతను దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించి గతంలోనే వివాదాల్లో నిలిచిన దివ్వెల మాధురి, మరోసారి తన అత్యుత్సాహంతో వార్తల్లోకి ఎక్కింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏడుకొండలపై పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించి శ్రీవారి భక్తుల ఆగ్రహానికి గురైంది. ఈ ఘటనపై టీటీడీ విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 5, 2026, 10:17 PM IST

Trending Photos

Most Eligible Bachelors of india: ప్రభాస్, అనుష్క సహా ఏజ్ 50కు దగ్గర పడుతున్న పెళ్లి కానీ స్టార్స్ ఇంకెవరున్నారంటే..!
10
Most Eligible Bachelors of cine industry
Most Eligible Bachelors of india: ప్రభాస్, అనుష్క సహా ఏజ్ 50కు దగ్గర పడుతున్న పెళ్లి కానీ స్టార్స్ ఇంకెవరున్నారంటే..!
Varalaxmi Sarathkumar: మీ చెల్లినీ ఏమన్నా చేయాలని మీకు అనిపిస్తుందా? మీ నిక్కర్లు బయటకి కనపడితే తప్పు లేదు.. వరలక్ష్మి బోల్డ్ కామెంట్స్..!
5
Varalaxmi Sarathkumar
Varalaxmi Sarathkumar: మీ చెల్లినీ ఏమన్నా చేయాలని మీకు అనిపిస్తుందా? మీ నిక్కర్లు బయటకి కనపడితే తప్పు లేదు.. వరలక్ష్మి బోల్డ్ కామెంట్స్..!
Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..
8
Neeraj Chopra
Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..
Nara Lokesh: సచిన్‌ కుమారుడి పెళ్లిలో నారా లోకేశ్ దంపతులు.. అంబానీతో మాటామంతీ
5
Arjun Tendulkar wedding
Nara Lokesh: సచిన్‌ కుమారుడి పెళ్లిలో నారా లోకేశ్ దంపతులు.. అంబానీతో మాటామంతీ
Divvela Madhuri Cake Cutting: తిరుమల కొండపై అపచారం..బిగ్‌బాస్ దివ్వెల మాధురిపై కేసు నమోదు..భక్తులు ఆగ్రహం!

Divvela Madhuri Thanuja Birthday Cake Cutting: తిరుమల పవిత్రతను దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించి గతంలోనే వివాదాల్లో నిలిచిన దివ్వెల మాధురి, మరోసారి తన అత్యుత్సాహంతో వార్తల్లోకి ఎక్కింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏడుకొండలపై పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించి శ్రీవారి భక్తుల ఆగ్రహానికి గురైంది. ఈ ఘటనపై టీటీడీ విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

బిగ్ బాస్ ఫేమ్ దివ్వెల మాధురి, నిబంధనలను బేఖాతరు చేస్తూ తిరుమల కొండపై బర్త్ డే వేడుకలు జరపడం ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఈ వివాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

తిరుమల కొండపైకి కేకులు తీసుకురావడం, వేడుకలు జరపడం పూర్తిగా నిషేధం. అయినప్పటికీ, మాధురి తన సన్నిహిత మిత్రురాలు, బిగ్ బాస్ విన్నర్ తనూజ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని తిరుమలలోని ఒక గెస్ట్ హౌస్‌లో గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలో తనూజకు చీర, గాజులతో పాటు బంగారు కమ్మలను కూడా మాధురి బహుమతిగా ఇచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు కట్టుదిట్టమైన తనిఖీలు ఉండే తిరుమల కొండపైకి కేక్ ఎలా వెళ్ళింది? సెక్యూరిటీ కళ్లుగప్పి ఈ పని ఎలా చేశారు? అనే అంశాలపై టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.

గతంలోనూ వివాదాలే..
దివ్వెల మాధురికి ఇలాంటి వివాదాలు కొత్తేమీ కాదు. గతంలో దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి తిరుమల మాడ వీధుల్లో రీల్స్ చేసి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసింది. ఆ ఘటనపై అప్పట్లో పోలీసులు ఆమెపై కేసు కూడా నమోదు చేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే తరహాలో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం గమనార్హం.

సోషల్ మీడియాలో విమర్శల వర్షం
"హ్యాపీ బర్త్‌డే బంగారం.. నువ్వు స్వర్గం నుంచి దిగివచ్చావు" అంటూ తనూజకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ మాధురి పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు ఆమెకు చిక్కులు తెచ్చిపెట్టింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు, భక్తులు "దేవుడి సన్నిధిలో ఇలాంటి పనులేంటి?" అంటూ మండిపడుతున్నారు.

పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలను కేవలం ఫోటో షూట్లు, వేడుకలకు వేదికగా మార్చుకోవడంపై భక్తులు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ఈ తాజా వివాదంపై టీటీడీ ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందో చూడాలి.

Also Read: Vrushakarma Glimpse: మొన్న 'తండేల్', నేడు 'వృషకర్మ'..అక్కినేని ఫ్యాన్స్‌కు నాగచైతన్య ఫీస్ట్ రెడీ!

Also Read: Russia Oil Supply To India: భారతదేశానికి మరోసారి రష్యా భరోసా..యుద్ధం వేళ చమురు సరఫరా కోసం మాస్టర్ ప్లాన్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Thanuja PuttaswamyDivvela MadhuriDivvela Madhuri Cake CuttingThanuja BirthdayDivvela Madhuri Celebrates Thanuja Birthday

Trending News