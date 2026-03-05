Divvela Madhuri Thanuja Birthday Cake Cutting: తిరుమల పవిత్రతను దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించి గతంలోనే వివాదాల్లో నిలిచిన దివ్వెల మాధురి, మరోసారి తన అత్యుత్సాహంతో వార్తల్లోకి ఎక్కింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏడుకొండలపై పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించి శ్రీవారి భక్తుల ఆగ్రహానికి గురైంది. ఈ ఘటనపై టీటీడీ విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించింది.
బిగ్ బాస్ ఫేమ్ దివ్వెల మాధురి, నిబంధనలను బేఖాతరు చేస్తూ తిరుమల కొండపై బర్త్ డే వేడుకలు జరపడం ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఈ వివాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తిరుమల కొండపైకి కేకులు తీసుకురావడం, వేడుకలు జరపడం పూర్తిగా నిషేధం. అయినప్పటికీ, మాధురి తన సన్నిహిత మిత్రురాలు, బిగ్ బాస్ విన్నర్ తనూజ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని తిరుమలలోని ఒక గెస్ట్ హౌస్లో గ్రాండ్గా సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలో తనూజకు చీర, గాజులతో పాటు బంగారు కమ్మలను కూడా మాధురి బహుమతిగా ఇచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు కట్టుదిట్టమైన తనిఖీలు ఉండే తిరుమల కొండపైకి కేక్ ఎలా వెళ్ళింది? సెక్యూరిటీ కళ్లుగప్పి ఈ పని ఎలా చేశారు? అనే అంశాలపై టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
గతంలోనూ వివాదాలే..
దివ్వెల మాధురికి ఇలాంటి వివాదాలు కొత్తేమీ కాదు. గతంలో దువ్వాడ శ్రీనివాస్తో కలిసి తిరుమల మాడ వీధుల్లో రీల్స్ చేసి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసింది. ఆ ఘటనపై అప్పట్లో పోలీసులు ఆమెపై కేసు కూడా నమోదు చేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే తరహాలో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం గమనార్హం.
సోషల్ మీడియాలో విమర్శల వర్షం
"హ్యాపీ బర్త్డే బంగారం.. నువ్వు స్వర్గం నుంచి దిగివచ్చావు" అంటూ తనూజకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ మాధురి పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు ఆమెకు చిక్కులు తెచ్చిపెట్టింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు, భక్తులు "దేవుడి సన్నిధిలో ఇలాంటి పనులేంటి?" అంటూ మండిపడుతున్నారు.
పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలను కేవలం ఫోటో షూట్లు, వేడుకలకు వేదికగా మార్చుకోవడంపై భక్తులు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ఈ తాజా వివాదంపై టీటీడీ ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందో చూడాలి.
