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Video Viral: తిరుమలలో మందు బాబు వీరంగం.. అలిపిరి గోశాల వద్ద భక్తులపై దాడి.. వీడియో వైరల్..

Drunken man hulchul in tirumala: అలిపిరి గోశాల వద్ద మందు బాబు రెచ్చిపోయాడు. ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న శ్రీవారి భక్తులు బూతులు తిడుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 30, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:45 PM IST
Video Viral: తిరుమలలో మందు బాబు వీరంగం.. అలిపిరి గోశాల వద్ద భక్తులపై దాడి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: tirumalanews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: తిరుమలలో మందు బాబు వీరంగం.. అలిపిరి గోశాల వద్ద భక్తులపై దాడి.. వీడియో వైరల్..
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