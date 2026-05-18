/Elephants in Tirupati: తిరుపతి జిల్లా ఘాట్ రోడ్డులో ఏనుగుల హల్ చల్.. గంటకుపైగా ట్రాఫిక్ జామ్..

Wild Elephant groups hulchul in Tirupati bhakarapet ghat road: తిరుపతి జిల్లాలో ఇటీవల ఏనుగుల ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. తరచుగా తిరుపతి తిరుమల ఘాట్ రోడ్డు పైకి వస్తున్నాయి. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో సైతం పలు మార్లు ఏనుగుల గుంపు అడవుల నుంచి బైటకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక టీటీడీ ఫారెస్ట్ సిబ్బంది మాత్రం భక్తులు గుంపులు గుంపులుగా తిరుపతికి వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి తిరుపతి జిల్లాలో ఏనుగులు ప్రజలకు చుక్కలు చూపించాయి.
తిరుపతిలో చంద్రగిరి-భాకరాపేట ఘాట్ రోడ్డుపై ఏనుగుల గుంపు ఆదివారం అర్ధరాత్రి హల్చల్ చేసింది. ఏనుగుల గుంపు రోడ్డుపైకి రావడంతో ప్రయాణికులు హడలిపోయారు. దాదాపు గంట పాటు అవి రోడ్డు మీదనే ఉండిపోయాయి.
తిరుపతి-భాకరాపేట ఘాట్ రోడ్డుపై ఒక్కసారిగా వచ్చిన ఏనుగుల గుంపును చూసి అటువైపు ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయారు. దీనిపై స్థానికులు ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
వెంటనే రంగంలోకి దిగిన సిబ్బంది టార్చ్ లైట్ లు, పెద్ద శబ్దాలు చేస్తు, సైరన్ లు మోగిస్తు ఏనుగుల్ని తిరిగి అడవిలోకి వెళ్లేలా చేశారు. అనంతరం ఆ మార్గంలో నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్ ను అధికారులు క్లియర్ చేశారు. దీంతో రాత్రి పూట ప్రయాణికులు ఎక్కడి వారు అక్కడకు వెళ్లారు. మొత్తంగా ఏనుగుల గుంపు మాత్రం చుక్కలు చూపించిందని స్థానికులు భయాందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.
