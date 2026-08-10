/Tirupati: తిరుపతి అటవీ ప్రాంతంలో 22 ఏనుగుల సంచారం.!. హైఅలర్ట్ జారీచేసిన ఫారెస్ట్ సిబ్బంది... వీడియో వైరల్..

Elephants roaming in Tirupati forest areas: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని తిరుపతి జిల్లాలో తరచుగా అడవిలోని జంతువులు గ్రామాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఏనుగులు, చిరుతలు, ఎలుగు బంట్లు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతి జిల్లాలోని చంద్రగిరి పరిధిలోని ఎర్రవారిపాలెం అటవీ ప్రాంతంలో సుమారు 22 ఏనుగులతో కూడిన గుంపును అటవీ శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. డ్రోన్ల సాయంతో అధికారులు ఏనుగుల సంచారంను గుర్తించారు.
Elephant Herd Spotted
Forest officials spotted a herd of 22 elephants in the Yerravaripalem forest, Chandragiri, near Siddalagandi pond Residents of VR Colony, Vemulawada, Kotakadapalli, Ayyagaripalli, Puligonapalli, and Nerabailu are urged to stay alert as the herd moves closer pic.twitter.com/XGSuZOzU1f
— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) August 10, 2026
ఈ నేపథ్యంలో సమీపంలోని గ్రామాల ప్రజలకు అలర్ట్ ను జారీచేశారు. కోటకడపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని సిద్ధలగండి చెరువు సమీపంలో ఏనుగులు సంచరిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఏనుగులు.. వీఆర్ కాలనీ, వేములవాడ, కోటకడపల్లి గ్రామాల వైపు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
అయ్యగారిపల్లి, పులిగోనపల్లి, నెరబైలు గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ప్రజలు రాత్రివేళల్లో బైటకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక తిరుపతి నడక మార్గంలో తరచుగా చిరుత పులులు, ఏనుగులు, ఎలుగు బంట్లు కన్పింస్తుండటంతో భక్తులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తిరుమలలో విపరీతమైన భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది.
టోకెన్లు లేని భక్తులకు 18 గంటల సమయం పడుతుంది. రూ. 300 టొకెన్లు ఉన్న భక్తులకు 6 గంటలు, ఎస్ ఎస్ డీ టొకెన్లు ఉన్నవారికి 4 గంటల నుంచి 5 గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ సైతం శ్రీవారి భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు చేపట్టింది.
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